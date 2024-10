Red Bull Racing heeft de RB20 moeten aanpassen na discussies met de FIA, zo heeft het team op donderdag in Austin bekendgemaakt. Andere teams hadden de FIA gewaarschuwd dat de auto van Max Verstappen en Sergio Perez een knopje had waarmee de rijhoogte aangepast zou kunnen worden, en dat is inmiddels van de RB20 weggehaald.

Volgens andere teams kon Red Bull, met behulp van het knopje, de rijhoogte van de RB20 aanpassen tussen een kwalificatiesessie en een Grand Prix, iets wat niet zou mogen onder parc fermé-regels.

FIA verdenkt team van parc fermé-trucje en grijpt in voor GP van de VSLees meer

Akkoord over een plan

Het is verboden voor teams om aanpassingen te maken aan een auto na het beginnen van de kwalificatie, tenzij het gaat om de hoek van de voorvleugel. De zogeheten 'bib' or 'tea-tray' op de vloer in het midden van de auto is waar alle controverse door komt. In een officieel statement, afgenomen door de BBC, vertelt Red Bull het volgende: "Ja, [het knopje] bestaat, maar het is niet beschikbaar nadat de auto helemaal is samengesteld en klaar is om te rijden. In de vele gesprekken die we voeren met de FIA kwam dit naar voren, en we zijn akkoord over een plan voor de toekomst."

Wat de FIA zegt

Zoals eerder vandaag vermeld had de FIA op woensdag al aangegeven dat het aanpassen van de 'bib' verboden is, zonder het gesprek met Red Bull te benoemen. "Elke aanpassing aan de ruimte aan de voorkant tijdens parc ferme-omstandigheden is ten strengste verboden door de regelgeving. Hoewel we geen enkele indicatie hebben ontvangen dat een team een ​​dergelijk systeem gebruikt, blijft de FIA ​​waakzaam in onze voortdurende inspanningen om het toezicht op de sport te verbeteren. Als onderdeel hiervan hebben we procedurele aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de speling aan de voorkant niet eenvoudig kan worden aangepast. In sommige gevallen kan dit het aanbrengen van een keurmerk inhouden om extra zekerheid te bieden over de naleving

