De FIA heeft Red Bull Racing bevolen om een apparaat van de RB20 af te halen waarmee het team volgens de berichten de rijhoogte van de auto kon aanpassen tussen een kwalificatiesessie en een Grand Prix. Lando Norris denkt dat hij en McLaren hier profijt van kunnen hebben, maar denkt niet dat Red Bull pole positions krijgt of races wint puur door het foefje in de 'bib' in de vloer van de auto.

Norris heeft nog zes Grand Prix-weekenden om Max Verstappen in te halen in het coureurskampioenschap, waar de Nederlander momenteel 52 punten losstaat. In de strijd onder de constructeurs staat McLaren wel bovenaan met 41 punten verschil, en lijkt het Britse team al maandenlang de snelste auto te bezitten. Red Bull Racing heeft al lang beloofd dat het vanaf dit weekend significant sneller zou moeten zijn door middel van veel upgrades op de RB20, maar moest dus ook een onderdeel van de auto afhalen.

Kan beter voor ons worden

Norris hoopt dan ook dat het weghalen van het apparaat in het voordeel kan zijn van hemzelf en McLaren. De 24-jarige coureur denkt echter niet dat het een groot verschil zal maken. "Het is één ding om het op de auto te hebben, het is iets anders hoe je het gebruikt, en daar hebben wij geen idee van," zo vertelt Norris tijdens de persconferentie op donderdag. "Als het ze heeft geholpen en als ze het hebben gebruikt zoals mensen denken, dan kan het nu beter voor ons worden. Maar als je het hebt over dingen zoals dat; het is niet dat ze meerdere pole positions pakken of races winnen door zo'n apparaat. Ik denk niet dat het iets verandert in het grote plaatje. Als je kijkt naar het verschil in sommige races, of in een kwalificatie waar het verschil maar een paar honderdsten of duizendsten is - dan kan het misschien een verschil maken."

Wij gaan nooit grens over

McLaren zelf werd onlangs nog teruggefloten door de FIA over de 'mini-DRS' op de achtervleugel van de MCL38. De vleugel creëerde een gat bij grote snelheden, het zelfde effect wat de DRS normaal heeft, alhoewel in veel mindere mate. Toch vindt Norris het fijn dat de FIA alert is, en nu Red Bull op het matje heeft geroepen. "Ik vind het goed dat de FIA dit soort dingen doet. Er is een verschil tussen dingen die zwart-wit zijn zoals dit, en de grens opzoeken in de Formule 1 en nieuwe dingen verzinnen, innoveren binnen de perken. Ik denk dat wij bij McLaren daar heel goed in zijn geweest, maar wij zullen nooit die grens over gaan."

