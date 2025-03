In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zitten alweer in de week voorafgaand aan de Grand Prix van Japan. Yuki Tsunoda zal tijdens zijn thuisrace uitkomen voor Red Bull Racing na de veelbesproken wissel met Liam Lawson, die dus weer terug is bij zusterteam Racing Bulls. Helmut Marko wijst naar het contract van Max Verstappen als mogelijke oorzaak van de stoelendans. Williams zal niet alleen op Suzuka, maar ook op Monza in actie komen. Ze gaan namelijk Luke Browning en hun nieuwe aanwinst Victor Martins aan de tand voelen in de FW45. Verder verkoopt Aston Martin aandelen in hun F1-team, komen er upgrades voor de Mercedes en wordt een theorie over Max Verstappen en de Red Bull RB21 ontkracht.

Aston Martin verkoopt aandelen in F1-team, Lawrence Stroll blijft persoonlijk investeren

Aston Martin heeft maandag bekendgemaakt zijn minderheidsbelang van 74 miljoen pond in het Formule 1-team te verkopen. Als reden wordt gegeven dat de liquiditeitspositie van de autogigant moet verbeteren. In de verklaring benadrukt Lawrence Stroll, voorzitter van Aston Martin, dat de overeenkomst voor de lange termijn ongewijzigd blijft, ondanks de verandering. Aston Martin wordt met Mercedes vaak genoemd als het mogelijk nieuwe team van Max Verstappen, mocht hij bij Red Bull Racing vertrekken. Het is de volgende stap sinds het door Stroll geleide consortium Racing Point overnam, wat in 2021 resulteerde in de rebranding naar Aston Martin. Het besluit om het belang te verkopen, komt voort uit de noodzaak de financiële strategie te optimaliseren. Stroll en zijn partners van het Yew Tree Consortium zouden sinds 2020 ongeveer 600 miljoen pond in de autosport hebben gepompt en deze verkoop moet hen meer dan 125 miljoen pond extra liquiditeit opleveren. Lees hier het hele artikel over de toekomstplannen van Aston Martin.

Mercedes bevestigt upgrades W16: 'Kloof met McLaren moet gedicht worden'

Na de Grand Prix van China is Mercedes druk bezig met upgrades en nieuwe foefjes voor de W16 om de kloof met McLaren te dichten. Trackside engineering director Andrew Shovlin ging hier tijdens een debrief van het team op in. "We werken hard om ontwikkeling naar de auto te brengen omdat we denken dat we die kloof met McLaren in het bijzonder moeten dichten", zo zegt Shovlin. Hij weet dat McLaren momenteel het team is om te verslaan in een spannende strijd aan de top. "We hebben laten zien dat we een auto hebben die goed presteert op verschillende circuits. Wat we ook hebben gezien, is dat McLaren waarschijnlijk het team is om te verslaan. Max is behoorlijk snel. Ferrari lijkt zeker niet ver achter te liggen en ze hebben wat pech gehad in de laatste races." Lees hier het hele artikel over de nieuwe upgrades bij Mercedes.

Alguersuari ontkracht complottheorie: 'Red Bull-auto niet gebouwd voor Verstappen'

Er is de laatste weken veel te doen rondom de Red Bull-wagen die speciaal voor Max Verstappen ontworpen en ontwikkeld wordt. Volgens Jaime Alguersuari zit dat anders en komt het succes van Verstappen vooral door zijn uitzonderlijke talent om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden en verschillende auto's. "Er is dit hele verhaal dat de auto rond Max is gebouwd. Er is geen engineer ter wereld die een auto bouwt voor een bepaalde rijstijl", zegt hij in gesprek met talkSPORT. Hij prijst Verstappen om zijn vermogen om de auto in elke situatie te beheersen en noemt hem zelfs de "beste coureur ooit" in de Formule 1. Het zijn volgens de oud-coureur juist Verstappen zijn intelligentie en ervaring die hem in staat stelt de technische problemen effectief aan te pakken. Lees hier het hele artikel over een voormalig Toro Rosso-coureur die de complottheorie over Max Verstappen ontkracht.

Geri Horner reageert op geruchten over scheiding na naamswijziging

Geri Horner (52) heeft in een uitgebreid interview met The Times gereageerd op de mediaberichten dat haar huwelijk met Christian Horner (51) mogelijk beëindigd gaat worden. Deze geruchten kwamen bovendrijven nadat Geri haar achternaam had laten wijzigen. Dit heeft volgens de zangeres een heel andere reden. "Dat is een hoop onzin", zo zegt ze terwijl ze één van haar boeken laat zien. "Het is mijn schrijfnaam. Ik heb wettelijk niets veranderd - Horner is de naam in mijn paspoort." Het is volgens haar puur een naam die ze gebruikt voor haar boeken. Geri schrijft immers veel. "Ik schrijf drie uur per dag. Schrijven is een discipline", zo zegt ze. Lees hier het hele artikel over de vrouw van Christian Horner die ingaat op geruchten.

Williams kondigt nieuwe juniorcoureur aan, Martins meteen aan de slag met F1-test op Monza

Williams kondigde aan dat het de handtekening van Victor Martins heeft binnengesleept. De Fransman uit de FIA Formule 2 voegt zich bij het juniorprogramma van de renstal uit Grove. Hij mag samen met een van zijn nieuwe collega's aankomend weekend al in actie komen met een oudere Williams. "Ik ben zo blij om me te kunnen voegen bij de Williams Racing Driver Academy", vertelde Martins in een persbericht van het team. "Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij, maar mijn doel blijft hetzelfde - mezelf tot de limiet pushen, niet alleen als persoon maar ook als coureur, en om uiteindelijk in de Formule 1 terecht te komen. Williams is een iconisch team met een ongelooflijke geschiedenis en ik heb er vertrouwen in dat dit de beste plek is om mijn doelen te behalen. Dit jaar focus ik me volledig op het winning van het Formule 2-rijderskampioenschap met ART Grand Prix en om deze kans met de Driver Academy te maximaliseren, op en naast de baan." Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van Williams.

Rijderswissel Red Bull mogelijk gevolg van clausule Verstappen: "Daar moeten we voor zorgen"

Max Verstappen zal aankomend weekend een nieuwe teamgenoot krijgen voor de F1 Grand Prix van Japan. De veelbesproken stoelendans van Liam Lawson en Yuki Tsunoda bij de twee teams van Red Bull zou het gevolg kunnen zijn van de prestatieclausule in het contract van Verstappen. Daar hint Helmut Marko op. "We hebben deze enorme motivatie om die vijfde titel te verdienen", vertelde de hoofdadviseur bij het Live Breakfast-programma van BBC Radio 5. "We weten ook dat als we niet [een competitieve auto] kunnen leveren aan Max... Alle topcoureurs hebben een prestatieclausule in hun contract. We moeten er dus voor zorgen dat hij een auto krijgt waarmee hij kan winnen, en er was afgelopen donderdag een zeer constructieve vergadering met Max en zijn engineers, en ze discussieerden over hoe we vooruit kunnen om de auto te verbeteren en beter bestuurbaar te maken, en dat was allemaal heel positief." Lees hier het hele artikel over de oorzaak van de rijderswissel bij Red Bull voor Japan.

