Max Verstappen zal aankomend weekend een nieuwe teamgenoot krijgen voor de F1 Grand Prix van Japan. De veelbesproken stoelendans van Liam Lawson en Yuki Tsunoda bij de twee teams van Red Bull zou het gevolg kunnen zijn van de prestatieclausule in het contract van Verstappen. Daar hint Helmut Marko op.

Verstappen ligt momenteel tweede in het kampioenschap na de tweede plaats in Australië, nog een podium in de Sprint in Shanghai en de vierde positie in de Grand Prix van China. Zijn achterstand op Lando Norris bedraagt 8 punten en de Limburger ligt slechts 1 punt voor op de Mercedes van George Russell en 2 punten voor op de andere McLaren van Oscar Piastri. Verstappen is tot dusver verantwoordelijk geweest voor alle 36 punten van Red Bull Racing en dus heeft de energiedrankfabrikant besloten om Lawson te degraderen. Tsunoda heeft op zijn beurt de promotie gekregen vanuit zusterteam Racing Bulls. Naar verluidt staat er in het contract van Verstappen, dat tot eind 2028 geldt, een clausule waarbij hij naar een ander team mag, als Red Bull vierde of lager wordt in het constructeurskampioenschap. Hoofdadviseur Marko hint erop dat deze clausule te maken kan hebben met de rijderswissel.

Prestatieclausule in contract Verstappen

"We hebben deze enorme motivatie om die vijfde titel te verdienen", vertelde Marko bij het Live Breakfast-programma van BBC Radio 5. "We weten ook dat als we niet [een competitieve auto] kunnen leveren aan Max... Alle topcoureurs hebben een prestatieclausule in hun contract. We moeten er dus voor zorgen dat hij een auto krijgt waarmee hij kan winnen, en er was afgelopen donderdag een zeer constructieve vergadering met Max en zijn engineers, en ze discussieerden over hoe we vooruit kunnen om de auto te verbeteren en beter bestuurbaar te maken, en dat was allemaal heel positief."

Mogelijkheid voor vijfde titel

"Na pas twee races liggen we acht punten achter", vervolgde de 81-jarige uit Graz. "Het hele team is erop gefocust om die vijfde titel te pakken, wat ons niet lukte met [Sebastian] Vettel, maar dit seizoen hebben we die mogelijkheid wel. En als je kijkt naar de rondetijden van Max op de harde band [tijdens de Grand Prix van China], dan waren we competitief - niet overal, zoals de McLaren, maar we zitten er niet zo ver vandaan als dat het soms lijkt." Verstappen klokte zijn persoonlijk snelste raceronde in de allerlaatste ronde voor het vallen van de finishvlag. Door het nieuwe asfalt en de koeler dan verwachte temperaturen was de bandenslijtage lastig in te schatten.

