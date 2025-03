Liam Lawson heeft voor het eerst gereageerd op zijn degradatie naar het team van Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander werd als vervanger van Sergio Pérez naar Red Bull Racing gehaald, maar kreeg slechts twee Grands Prix de kans om zich te bewijzen.

Na de Grand Prix van China was voor de leiding van Red Bull Racing de maat vol. Lawson wist zich zowel in Australië als in China niet te kwalificeren voor Q2 en bleef in beide gevallen steken in Q1. Tijdens de races kon de Kiwi zich bovendien niet uit de achterhoede vechten, terwijl teamgenoot Max Verstappen in Australië nog kans maakte op de zege en in China als vierde finishte. Het prestatieverschil met zijn Nederlandse teamgenoot was dusdanig groot dat het team besloot in te grijpen.

Lawson reageert

Op Instagram geeft Lawson zijn reactie op het vertrek bij Red Bull: "Een Red Bull-coureur zijn is mijn droom sinds ik een kind was. Het is waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt. Het is zwaar, maar ik ben dankbaar voor alles wat me tot dit punt heeft gebracht. Aan iedereen die achter me staat: bedankt voor alle steun, het betekent de wereld voor me." Lawson kan nog altijd mikken op zijn droom, want hij blijft binnen de Formule 1. "Dank je wel Visa Cash App RB voor het warme welkom. Ik ben enthousiast en klaar om aan de slag te gaan op een van mijn favoriete plekken!"

