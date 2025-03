Yuki Tsunoda en Liam Lawson gaan van stoeltje wisselen voor de aankomende F1 Grand Prix van Japan. Naast de beide coureurs en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft de topman van zusterteam Racing Bulls ook het een en ander erover te zeggen. Laurent Mekies is trots op Tsunoda en heeft bemoedigende woorden voor Lawson.

Van de tien teams die momenteel op de grid van de Formule 1 staan, lijkt Red Bull de bolide te hebben die het lastigst te besturen is. Max Verstappen heeft nog niet kunnen zegevieren met de RB21, tevens door de stappen die McLaren heeft gemaakt, en Lawson heeft zijn teamgenoot totaal niet bij kunnen houden. De Nieuw-Zeelander mocht in het vervloekte tweede Red Bull-stoeltje plaatsnemen als opvolger van Sergio Pérez, die op zijn beurt vanwege teleurstellende resultaten was ontslagen. Na twee raceweekenden zit het avontuur er al op voor Lawson, die puntloos bleef in Australië en China, want Red Bull GmbH en de Thaise oprichters besloten tijdens een vergadering in Dubai om Tsunoda naast Verstappen neer te zetten. Lawson gaat terug naar Racing Bulls en vergezelt daar rookie Isack Hadjar. Waar Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko over hem zei dat hij te weinig had gedaan en niet de sterke coureur is die Verstappen naast hem nodig heeft, is Mekies juist lovend over Lawson.

Bemoedigende woorden voor Tsunoda en Lawson

"We zijn er ontzettend trots op dat Yuki zijn welverdiende overstap naar Red Bull Racing heeft gekregen", vertelde teambaas Mekies in een statement van de energiedrankfabrikant. "De vooruitgang die hij vorig jaar heeft geboekt, evenals recentelijk bij de start van 2025, is niet minder dan sensationeel geweest. Persoonlijk, en gezamenlijk, is het een immense privilege geweest om getuige te zijn geweest van deze vooruitgang voor iedereen in Faenza en Milton Keynes. Yuki's energie en positiviteit hebben elke hoek van onze fabrieken en garage belicht en hij zal altijd een 'Racing Bull' zijn! We wensen hem al het succes dat hij verdiend bij ORBR. Iedereen hier bij VCARB kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met Liam om hem de best mogelijke omgeving te geven waarin hij een ster in onze auto kan zijn en het talent kan laten zien, waarvan we weten dat hij het heeft. Hij paste vorig jaar zo goed binnen het team, en we kunnen niet wachten om onszelf uit te dagen en als team te groeien. Met Isack die al goed met ons begonnen is, weten we dat we een jonge en sterke rijdersbezetting hebben."

