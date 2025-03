Yuki Tsunoda krijgt bij Red Bull Racing de kans om teamgenoot te zijn van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen na slechts twee races waarin Liam Lawson de kans kreeg. Helmut Marko vertelt hoelang de Japanse coureur zijn kunsten mag gaan vertonen.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Tsunoda

In tegenstelling tot Lawson had Tsunoda een stuk minder moeite in de start van het seizoen. De Japanner, die al sinds 2021 bij de Red Bull-familie zit, liet de afgelopen weken zien dat hij minder fouten maakt en een volwassenere rijder aan het worden is. Marko legt uit dat Tsunoda door zijn intensieve wintertraining, nieuw management en persoonlijke ontwikkeling meer zelfvertrouwen heeft gekregen en nu de kans krijgt om naast Verstappen te rijden: "We geloven dat hij de klus kan klaren," zegt Marko in gesprek met BBC Radio 5 Live

Hoe lang de kans?

Marko benadrukt dat het geven van die extra tijd en kans aan Tsunoda ook een strategische zet is van het team: "Tsunoda heeft een grote stap gemaakt. Het is opmerkelijk dat hij na vier jaar, nu in zijn vijfde jaar, een veel sterkere persoonlijkheid is geworden. Hij heeft meer zelfvertrouwen en heeft twee zeer goede races gereden, alleen werkte de strategie niet bij Racing Bulls," aldus Marko. De grootste vraag die er is, is natuurlijk hoelang het team hem de kans geeft om zich te tonen naast Verstappen: "Tot het einde van het seizoen", zo laat de Oostenrijker weten.