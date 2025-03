Er is de laatste weken veel te doen rondom de Red Bull-wagen die speciaal voor Max Verstappen ontworpen en ontwikkeld wordt. Volgens Jaime Algersuari zit dat anders en komt het succes van Verstappen vooral door zijn uitzonderlijke talent om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden en verschillende auto's.

Red Bull is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws door strategische keuzes, zoals het vervangen van Liam Lawso door Yuki Tsunoda. Lawson, die al tijdens de kwalificaties in China in de problemen kwam en slechts twee races de kans kreeg naast Verstappen, werd vervangen om zich te ontwikkelen bij het zusterteam Racing Bulls. De beslissing viel samen met de speculaties, die oorspronkelijk door Sergio Pérez werden geopperd, dat de auto's weliswaar op Verstappen zou zijn afgestemd.

Geen auto voor bepaalde rijstijl

Alguersuari, de Spanjaard met een verleden bij Red Bull, stelt in gesprek met talkSPORT dat de vork toch wel wat anders in de steel zit: "Er is dit hele verhaal dat de auto rond Max is gebouwd. Er is geen engineer ter wereld die een auto bouwt voor een bepaalde rijstijl." Hij prijst Verstappen om zijn vermogen om de auto in elke situatie te beheersen en noemt hem zelfs de "beste coureur ooit" in de Formule 1. Het zijn volgens de oud-coureur juist Verstappen zijn intelligentie en ervaring die hem in staat stelt de technische problemen effectief aan te pakken.

Verstappen in spoedvergadering

Recent uitspraken in de Formule 1 hebben de discussie over de ontwikkeling van de Red Bull-auto een andere wending gegeven. Juan Pablo Montoya stelde dat de auto volgens hem wel op Verstappen is afgestemd, wat volgens hem bijdraagt aan de grote verschillen tussen hem en andere rijders. Verstappen heeft volgens verschillende berichten tijdens een spoedvergadering in Milton Keynes na de tegenvallende race in China zijn zorgen geuit over de mate waarin zijn feedback werd opgepakt door de engineers. De ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe laag in de discussie over of en in hoeverre technische besluiten binnen Red Bull rondom de auto op de voorkeuren van de coureur zijn afgestemd.

Verstappen doet het anders

Algersuari legt nog maar eens uit hoe het gaat voor coureurs: "Niemand is in staat - en daar wil ik ontzettend duidelijk over zijn - om met de problemen om te gaan die Max wellicht voelt." Hij stipt het aan met een voorbeeld: "Laten we stellen dat hij slijtage voelt aan de linkervoorkant en onderstuur ervaart. Hij gaat daar op een bepaalde manier mee om en niemand kan dat zoals hij dat doet. Laten we het voor eens en altijd de wereld uit helpen. Het is helemaal niet zo dat Red Bull een auto ontwikkelt die alleen bij zijn rijstijl past. Nee, je kan de auto instappen maar dan moet je ook nog begrijpen hoe je die auto bestuurt. Max snapt hoe je onder welke omstandigheid dan ook de auto onder controle kan houden. Hij heeft het talent om op ongelofelijke wijze grip te vinden op een manier die niemand anders weet te vinden."