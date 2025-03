Williams kondigt aan dat het de handtekening van Victor Martins heeft binnengesleept. De Fransman uit de FIA Formule 2 voegt zich bij het juniorprogramma van de renstal uit Grove. Hij mag samen met een van zijn nieuwe collega's aankomend weekend al in actie komen met een oudere Williams.

Martins werd in 2016 niet alleen Belgisch nationaal kampioen in de kartsport, maar ook nog eens wereldkampioen. Tevens won hij de laatste vijf races van het Europees kampioenschap. Hij debuteerde het seizoen daarop in de autosport en werd tweede in de eindstand van de Franse Formule 4. Hij zou vervolgens drie jaar doorbrengen in de Formule Renault Eurocup. Nadat Martins in 2020 de titel had gepakt, sloot hij zich aan bij het opleidingsprogramma van Alpine. Hij maakte de stap naar de FIA Formule 3 en werd in zijn tweede seizoen in 2022 kampioen met ART Grand Prix. Ondertussen is de man uit Quincy-sous-Sénart bezig aan zijn derde seizoen in F2, nog altijd bij ART Grand Prix.

TPC-programma voor Browning en Martins

Voor de start van 2025 had Martins de Alpine Academy verlaten, maar hij heeft al een nieuwe F1-werkgever gevonden dankzij Williams. "Ik ben zo blij om me te kunnen voegen bij de Williams Racing Driver Academy", vertelt hij in een persbericht van het team. "Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij, maar mijn doel blijft hetzelfde - mezelf tot de limiet pushen, niet alleen als persoon maar ook als coureur, en om uiteindelijk in de Formule 1 terecht te komen. Williams is een iconisch team met een ongelooflijke geschiedenis en ik heb er vertrouwen in dat dit de beste plek is om mijn doelen te behalen. Dit jaar focus ik me volledig op het winning van het Formule 2-rijderskampioenschap met ART Grand Prix en om deze kans met de Driver Academy te maximaliseren, op en naast de baan."

Martins is de negende Williams-junior naast Lia Block, Oleksandr Bondarev, Luke Browning, Alessandro Giusti, Will Green, Dean Hoogendoorn, Sara Matsui en Lucas Palacio. Hij mag aankomend weekend al meteen instappen in een Williams Formule 1-bolide. Martins en Browning zullen allebei in actie komen met de FW45 uit 2023 op het Autodromo Nazionale Monza als onderdeel van het 'Testing of Previous Cars'-programma.

