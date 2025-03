Carlos Sainz hoopte op een goede seizoensstart met Williams, maar na de F1 Grands Prix van Australië en China blijkt de nieuwe aanwinst van het team uit Grove het toch lastig te hebben vergeleken met Alexander Albon. De Madrileen noemt het een van de "raarste ommezwaaien" die hij ooit heeft meegemaakt.

Niemand was sneller dan Sainz in zijn gloednieuwe donkerblauwe bolide tijdens de officiële wintertest in Bahrein dankzij een rondetijd van 1:29.348. Hij mocht de Williams van 2024 al aan de tand voelen op het Yas Marina Circuit, direct na de seizoensfinale. Maar de klik die hij in het Midden-Oosten voelde, lijkt plotseling verdwenen. Sainz kwam in Melbourne wel in de Q3 terecht, maar kwalificeerde zich alsnog drie tienden achter Albon, en crashte vervolgens al in ronde twee achter de safety car. Albon reed uitstekend naar een topvijffinish in de regen.

Hart onder de riem

Sainz kon ook in China niet echt in de buurt komen van Albon. Hij finishte op 12 seconden achterstand van zijn teamgenoot tijdens de Sprint op het Shanghai International Circuit en ook in de Grand Prix van zondag moest hij zijn meerdere erkennen in de Thai. Albon belandde door de diskwalificatie van de Ferrari's op de zevende plaats. Sainz verliet China met één puntje, omdat hij profiteerde van het feit dat Pierre Gasly ook uit de resultaten werd geschrapt. Tevreden was hij niet en teambaas James Vowles stak hem een hart onder de riem via de boardradio. "Natuurlijk weten we dat we sneller zijn dan dit. We gaan dit hand in hand aanpakken."

Ommezwaai

Volgens de Spaanse media zou Sainz rijden met een chassis van 2024 dat aangepast is voor 2025 om kosten te besparen, maar meerdere bronnen geven inmiddels aan dat Albon in hetzelfde schuitje zit. Het opmerkelijke verschil tussen de twee Williams-coureurs blijft dus nog even een mysterie. "Het is een van de raarste ommezwaaien die ik ooit in mijn carrière heb gehad", vertelde Sainz tegenover de aanwezige media. "We gingen van een klik hebben en supersnel zijn in Abu Dhabi en Bahrein, en zelfs in het begin in Australië, maar het lijkt erop dat de pace plotseling van me af is genomen. We hebben een boel wijzigingen aangebracht bij de afstelling van de auto, maar alleen bij Alex hielp het bij de slijtage van de voorbanden. Hij was veel sterker vandaag. Aan mijn kant van de garage deed het weinig en ik had het nog steeds lastig met de banden."

