De Formule 1 is met een reactie gekomen, nadat er de afgelopen dagen felle kritiek was vanuit het team van Ferrari, op de uitgezonden boordradio's van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van China.

Lewis Hamilton kreeg in de Grand Prix van China op een gegeven moment het verzoek over de boordradio van zijn team, om teammaat Charles Leclerc voorbij te laten gaan. De reactie van Hamilton luidt: "Laat hem dan eerst dichterbij komen." Als de race-engineer van de zevenvoudig wereldkampioen vervolgens aangeeft dat er 'deze ronde' gewisseld moet worden, klinkt het: "Ik vertel je wel wanneer we gaan wisselen." Hamilton was niet te spreken over de teamorders. Ten minste, zo kwam het over op televisie. Maar de vork zit anders in de steel.

Boordradio's Hamilton

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kreeg na afloop van de race vragen over de boze boordradio's van Hamilton, waarna hij direct geïrriteerd reageerde: "Dit is lachwekkend van het Formula One Management, want het eerste bericht kwam van Lewis." En inderdaad, wie de boordradio's terugluistert, hoort Hamilton een ronde vóór de uitgezonden boordradio's zeggen: "Ik denk dat ik Charles voorbij ga laten, want ik ben aan het worstelen." Deze eerste boordradio werd echter niet uitgezonden, waardoor het beeld ontstond dat Hamilton niet te spreken was over de teamorders, terwijl hij juist zelf voorstelde Leclerc voorbij te laten.

Niet opzettelijk

Het zorgt voor irritatie bij Vasseur, die tevens niet blij is met hoe de media schreef over de boordradio's tussen Hamilton en zijn engineer in Australië. De Formule 1 heeft inmiddels zelf ook gereageerd: "Vanwege andere situaties tijdens de race werd het bericht van Lewis niet afgespeeld", citeert Motorsport.com een woordvoerder. "Maar dit was niet opzettelijk." Het was dus 'absoluut niet de bedoeling' om een misleidend verhaal te presenteren.

