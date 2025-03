De FIA heeft zich uitgesproken over de overtreding die Williams op de vrijdag van de F1 Grand Prix van China heeft begaan. Het autosportorgaan heeft besloten of er een overtreding was en zo ja welke straf erop staat.

Het gaat om een overtreding van de nieuwe strikte regels omtrent de flexibele achtervleugels. Williams zou na de eerste training niet de camerabeelden van de voorkant en achterkant van de vleugels naar de FIA gestuurd hebben, iets wat elk team van elke auto wel moet doen zodat de vleugels getest kunnen worden.

Uitspraak FIA over Williams

De FIA heeft voor de Sprint uitspraak gedaan en stelt dat hoewel Williams inderdaad niet de beelden heeft geleverd van de camera's en niet heeft gemeld dat er verwarring was vanwege een rood lampje dat het team zag, de FIA ook moet erkennen dat er niks illegaals aan de achtervleugel is van Williams. Het team krijgt hierdoor alleen een boete van 50.000 euro, waarvan 40.000 euro voorwaardelijk is. Volgens Williams ging het om een communicatiefout binnen Williams zelf en het team stelt dat dit 'in de toekomst niet meer gaat gebeuren'.

Williams heeft een boete van 50.000 euro (waarvan 40.000 voorwaardelijk) gekregen voor het niet leveren van de beelden van camera's bij de achtervleugel.#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/yCDsFZVjxT — GPFans NL (@GPFansNL) March 22, 2025

Team Statement pic.twitter.com/ctI4JThou6 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) March 22, 2025

