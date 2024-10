Leclerc wint GP Verenigde Staten, Verstappen duidelijk over kostbare straf Norris | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Charles Leclerc was oppermachtig in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij pakte in de eerste bocht de leiding en keek vervolgens niet meer achterom. Ferrari had de strategie goed onder die knie in Texas en dankzij een undercut kon Carlos Sainz er een één-twee van maken voor de Scuderia. De ogen waren echter het meest gericht op Max Verstappen en Lando Norris. De twee titelrivalen vochten om het laatste plekje op het podium, maar de strijd werd bij de wedstrijdleiding beslist. De McLaren-coureur kreeg een tijdstraf van 5 seconden en kwam weer achter de Nederlander terecht - een penalty waar niet iedereen het mee eens was. Verder heeft de FIA kunnen onthullen dat McLaren niet als enige team de achtervleugel heeft moeten aanpassen na de ontdekte mini-DRS, en pleit Honda voor een test met Red Bull Racing voor Yuki Tsunoda.

FIA openbaart dat meer teams achtervleugel moesten aanpassen: "Alleen McLaren geeft het toe"

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten onthuld dat McLaren niet het enige team is geweest dat de achtervleugel heeft moeten aanpassen. De renstal uit Woking is slechts de enige die het heeft durven toe te geven. "We hebben na Singapore wat gecommuniceerd over de achtervleugels, waarin we uitlegden wat we acceptabel of niet acceptabel zouden vinden. Twee of drie teams moesten wat kleine aanpassingen doen om zich daar aan te houden", verklaarde Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover Autosport. Om welke teams het gaat, wilde de Griek niet vertellen, maar alle racewinnende teams van dit seizoen zouden onder de loep zijn genomen. "We willen niet dat de opening [in de achtervleugel] daar meer dan 2 millimeter bedraagt", vervolgde Tombazis. "Er is een kleine opening die natuurlijk ontstaat, vanwege de manier waarop de vleugels zijn gemonteerd en vervormen, maar bij sommige teams vervormden ze meer." Lees hier het hele artikel over de nieuwe onthulling van de FIA.

Honda voert gesprekken met Horner over Red Bull Racing-test voor Tsunoda

Honda zegt eind volgend jaar de samenwerking met Red Bull op, maar de Japanse motorleverancier blijft zich hard maken voor Yuki Tsunoda. Koji Watanabe sprak met Christian Horner over dat de 24-jarige coureur in ieder geval de kans zou moeten krijgen om te laten zien wat hij in huis heeft. "Ons doel is om hard te werken en om ervoor te zorgen dat hij een zitje bij Red Bull Racing bemachtigt", vertelde de Honda-topman bij Motorsport.com. "We geloven dat hij het talent heeft. Natuurlijk zijn de beslissingen rondom coureurs een zaak voor de teams, maar als partner hebben we er sterk op aangedrongen dat Tsunoda de kans krijgt om in een Red Bull-auto te rijden en te testen. We willen hem op zijn minst de kans geven om te laten zien wat hij kan. Ik heb het ook met [teambaas] Christian Horner besproken en hij heeft het niet uitgesloten. Er is nog geen besluit genomen, maar ik denk dat we op de juiste manier te werk moeten gaan." Lees hier het hele artikel over een mogelijke test voor Yuki Tsunoda.

Leclerc jubelt na dominante zege in Austin: "We mikken nog steeds op de titel"

Charles Leclerc beleefde zondag op het Circuit of the Americas een middag om van te dromen. De Monegask won met overmacht en zonder moeite de Grand Prix van de Verenigde Staten, waardoor hij het gat tot Lando Norris weer verkleint. Na afloop is hij - vanzelfsprekend - ontzettend blij met zijn race. "Ik heb het hele weekend wel last gehad met het gevoel in de auto. Ik had wel verwacht dat het vandaag beter zou zijn en dat was ook uiteindelijk zo. Ik ben ontzettend blij met de één-twee. We hadden niks beters kunnen wensen", vertelde de Ferrari-coureur bij de traditionele top drie-interviews. "We hebben het geweldig gedaan. De snelheid in de auto was ontzettend goed, dat is te danken aan de engineers." Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc na zijn overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Verstappen reageert na intens Norris-gevecht: "Je kunt niet buiten de baan inhalen"

Max Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De Nederlander geeft na afloop zijn mening over de race en over de straf voor zijn titelrivaal. "We hebben hem heel lang kunnen ophouden en uiteindelijk kwam hij er voorbij, maar wel buiten de baan", vertelde de Red Bull-coureur tegenover Viaplay. "Daardoor krijg je die vijf seconden wat wel goed uitpakt. Uiteindelijk gaan we allebei buiten de baan, maar je kunt niet buiten de baan inhalen", zo geeft hij zijn mening over de straf voor zijn goede vriend. Ten slotte gaat het nog even over het feit dat hij - ondanks geen geweldig weekend - toch nog vijf punten in het kampioenschap uitloopt ten opzichte van Norris: "Dat is het allerbelangrijkste. We willen het kampioenschap winnen. In de race kwam je tekort en er is nog best wat werk te doen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die duidelijk is over de actie van Lando Norris.

Horner vindt regels omtrent straf Norris erg duidelijk: 'Verstappen deed het eerlijk'

Max Verstappen is op het podium geëindigd in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, dankzij een penalty voor Lando Norris. Christian Horner vindt het terecht dat de McLaren-coureur is bestraft. De Red Bull Racing-teambaas legt uit waarom. Viaplay hoopte op een reactie van McLaren-CEO Zak Brown, maar die zou zo kwaad zijn geweest, dat hij op dat moment niet voor de camera wilde verschijnen, en dus kreeg Horner het woord bij de streamingsdienst. "Voor mij zijn de regels duidelijk. Natuurlijk werd de inhaalmanoeuvre buiten de baan gedaan, en daar zijn de regels erg duidelijk over. Daar heeft [Norris] een straf voor gekregen en dat had ook nog gekund voor het feit dat hij bewoog in de remzone van bocht 1 evenals voor track limits. Ik denk dat er daarom niet over geklaagd moet worden" Lees hier het hele artikel over Christian Horner die de straf van Lando Norris terecht vindt.

Norris klip en klaar over incident met Verstappen: 'Zegt voor mij genoeg'

Max Verstappen zat fout tijdens het incident met Lando Norris in de Grand Prix van Austin, zo is de coureur van McLaren van mening na afloop van de race. Norris kreeg een tijdstraf omdat hij Verstappen van de baan zou hebben geduwd, maar de Brit zelf ziet het anders en wijst naar de Red Bull-coureur als schuldige."Euhm, ik weet het niet...", begon Norris bij Viaplay. "We reden beiden op de limiet, we waren beiden aan het proberen, we deden allebei ons best... Voor mij zegt het feit genoeg dat hij van de baan schoot; een teken dat hij te hard verdedigde en hij haalde er voordeel uit door van de baan te gaan", zo is hij er duidelijk over. "Maar het is niet mijn reglementenboek, ik maak de regels niet. Dus ja, een straf is een straf." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die ingaat op het incident met Max Verstappen.

