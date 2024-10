Honda zegt eind volgend jaar de samenwerking met Red Bull op, maar de Japanse motorleverancier blijft zich hard maken voor Yuki Tsunoda. Topman Koji Watanabe sprak met Christian Horner over dat de 24-jarige coureur in ieder geval de kans zou moeten krijgen om te laten zien wat hij in huis heeft.

Honda en Red Bull Racing hebben een vruchtbare samenwerking achter de rug, maar eind 2025 scheiden hun wegen. Red Bull Racing gaat vanaf 2026 voor het eerst met een eigen krachtbron rijden, terwijl Honda de handen ineenslaat met het team van Aston Martin. De Japanse leverancier blijft zich echter hard maken voor Yuki Tsunoda. Honda speelde een rol bij het debuut van Tsunoda bij AlphaTauri (inmiddels Visa Cash App RB) in 2021, en probeert de Japanner nu een duwtje in de rug te geven om een kans te krijgen bij het grote Red Bull Racing.

Tsunoda is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van het zusterteam en heeft door de jaren heen een indrukwekkende ontwikkeling laten zien. Hij heeft meerdere teammaten achter zich gelaten en presteert ook dit seizoen regelmatig erg sterk. Toch wordt hij nooit als grote kanshebber voor een zitje bij Red Bull Racing genoemd. Hij heeft in die vier jaar zelfs nog nooit een test in een auto van de Oostenrijkse formatie mogen verrijden. Nu Liam Lawson de rest van het seizoen het zitje van de ontslagen Daniel Ricciardo overneemt, wordt er zelfs gefluisterd dat de Nieuw-Zeelander nu al hoger op het lijstje staat van Red Bull om Sergio Pérez op te volgen.

Honda hoopt dat Tsunoda een krans krijgt: "Ons doel is om hard te werken en om ervoor te zorgen dat hij een zitje bij Red Bull Racing bemachtigt", vertelt topman Koji Watanabe bij Motorsport.com. "We geloven dat hij het talent heeft. Natuurlijk zijn de beslissingen rondom coureurs een zaak voor de teams, maar als partner hebben we er sterk op aangedrongen dat Tsunoda de kans krijgt om in een Red Bull-auto te rijden en te testen. We willen hem op zijn minst de kans geven om te laten zien wat hij kan. Ik heb het ook met [teambaas] Christian Horner besproken en hij heeft het niet uitgesloten. Er is nog geen besluit genomen, maar ik denk dat we op de juiste manier te werk moeten gaan."

