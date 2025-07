Christian Horner (51) werd vorige week woensdag plotseling aan de kant geschoven door Red Bull Racing. Martin Brundle, een goede vriend van de voormalig teambaas en CEO, denkt dat de situatie een lange aanloop heeft gehad en dat kamp Verstappen er ook een grote rol in heeft gespeeld.

Het ontslag van Horner was groot nieuws, in binnen- en buitenland. Brundle was één van de eersten die contact had met de hoofdrolspeler over zijn exit bij het Oostenrijkse raceteam. In een viergesprek via Zoom ging hij bij Sky Sports later dieper in op de situatie en schetste hij wat er is gebeurd. Volgens Brundle kwam het ontslag van Horner op een bepaalde manier niet volledig uit het niets, aangezien er een lange aanloop heeft plaatsgevonden, voornamelijk achter de schermen. "Ik denk dat het wiel begon los te komen toen Dietrich Mateschitz [oprichter van Red Bull, red.] overleed", zo zegt hij. "En in denk dat hij [Horner] in feite ook een passagier is geworden sinds Bahrein vorig jaar, toen dat nieuws [mogelijk grensoverschrijdend gedrag] naar buiten kwam."

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen kwam niet opdagen bij kleiduifschietwedstrijd van Horner'Lees meer

Verstappens informeerde journalisten over Horner

Volgens Brundle was Bahrein 2024 ook het startpunt dat kamp Verstappen zich steeds meer liet gelden. "De staart heeft de hond een beetje laten bewegen, want team Verstappen heeft overduidelijk bepaalde journalisten geïnformeerd. Hierdoor kwam Horner steeds verder onder druk te staan en verloor hij belangrijke mensen zoals Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley." Brundle denkt dus dat het kamp van Verstappen, waarmee doorgaans Max, Jos en manager Raymond Vermeulen worden bedoeld, een grote rol heeft gespeeld in datgene wat uiteindelijk leidde tot het ontslag van Horner.

Horner heeft Verstappen te veel macht gegeven

Karun Chandhok, ook aanwezig bij het gesprek, haakte hierop in door te stellen dat Horner eigenlijk zelf te veel macht heeft gegeven aan team Verstappen. "In de afgelopen jaren is het een team geworden dat eigenlijk maar met één auto rijdt. Sinds Daniel Ricciardo is vertrokken, is het ontwerp en de structuur veranderd. Ze hebben alle eieren in het Max Verstappen-mandje gelegd. En dat heeft uiteindelijk zijn [Horner] ondergang veroorzaakt, omdat het onevenredig veel macht bracht bij team Verstappen."

Gerelateerd