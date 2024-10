Max Verstappen is op het podium geëindigd in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, dankzij een penalty voor Lando Norris. Christian Horner vindt het terecht dat de McLaren-coureur is bestraft. De Red Bull Racing-teambaas legt uit waarom.

Norris mocht de race op het Circuit of the Americas aanvangen vanaf de pole position. Verstappen startte op de tweede plek en dook meteen aan de binnenkant van zijn titelrivaal. Ze kwamen allebei niet optimaal door de eerste bocht en Charles Leclerc maakte daar goed gebruik van. Hij pakte de leiding en reed relatief comfortabel naar de overwinning. Carlos Sainz zorgde voor een één-twee resultaat, de eerste van Ferrari op Amerikaanse bodem sinds 2006. Het gevecht om P3 werd door de stewards beslist. Norris had Verstappen buiten de baan ingehaald en moest het bekopen met een tijdstraf van 5 seconden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris niet blij met Verstappen na start GP Amerika: "Hij probeerde de bocht niet eens te halen"

Regels zijn duidelijk

Viaplay hoopte op een reactie van McLaren-CEO Zak Brown, maar die zou zo kwaad zijn geweest, dat hij op dat moment niet voor de camera wilde verschijnen, en dus kreeg Horner het woord bij de streamingsdienst. "Voor mij zijn de regels duidelijk. Natuurlijk werd de inhaalmanoeuvre buiten de baan gedaan, en daar zijn de regels erg duidelijk over. Daar heeft [Norris] een straf voor gekregen en dat had ook nog gekund voor het feit dat hij bewoog in de remzone van bocht 1 evenals voor track limits."

OOK INTERESSANT: Verstappen op podium na incident met Norris: "Heb mijn mening, maar ga ik niet zeggen"

Start was eerlijk

"Ik denk dat er daarom niet over geklaagd moet worden", verklaarde Horner die dus niet onder de indruk was van de rijkunsten van Norris. Terugblikkend op de start, waarbij Verstappen ook al bijna in contact kwam met zijn titelrivaal, zei de Red Bull-topman: "Nou, toen ging hij ook niet van de baan, en het is duidelijk dat [de stewards] ze altijd naar de eerste bocht toe laten racen. Max heeft de baan niet verlaten, dus dat was gewoon eerlijk."

Gerelateerd