De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten onthuld dat McLaren niet het enige team is geweest dat de achtervleugel heeft moeten aanpassen. De renstal uit Woking is slechts de enige die het heeft durven toe te geven.

Nadat Oscar Piastri de wedstrijd in Azerbeidzjan op zijn naam had geschreven, kwamen er beelden uit van zijn achtervleugel waarin te zien was dat de McLaren een 'mini-DRS' heeft. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. De internationale autosportbond besloot om in te grijpen en verzocht het papaya-team, dat aan de leiding gaat van het constructeurskampioenschap, de achtervleugel aan te passen. Lando Norris domineerde desondanks in Singapore om het gat richting Max Verstappen opnieuw meer te dichten voor de herfststop, en zal zo dadelijk de race op het Circuit of the Americas in Austin, Texas vanaf de pole position aanvangen.

Niet meer dan 2 millimeter

McLaren is echter niet het enige team dat afstand heeft moeten nemen van de mini-DRS. "We hebben na Singapore wat gecommuniceerd over de achtervleugels, waarin we uitlegden wat we acceptabel of niet acceptabel zouden vinden. Twee of drie teams moesten wat kleine aanpassingen doen om zich daar aan te houden", verklaarde Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover Autosport. Om welke teams het gaat, wilde de Griek niet vertellen, maar alle racewinnende teams van dit seizoen zouden onder de loep zijn genomen.

"We willen niet dat de opening [in de achtervleugel] daar meer dan 2 millimeter bedraagt", vervolgde Tombazis. "Er is een kleine opening die natuurlijk ontstaat, vanwege de manier waarop de vleugels zijn gemonteerd en vervormen, maar bij sommige teams vervormden ze meer." Op de vraag of teams een rapport aan hun broek zouden krijgen voor het overtreden van de reglementen, als de mini-DRS nog een keer te zien is, antwoordde hij: "Ja, omdat we een specifieke waarschuwing hebben uitgedeeld. We hebben gezegd: 'Kijk, wij vinden dat je dit nu moet veranderen.' Als ze ons hadden genegeerd, al doen ze dat over het algemeen niet, dan hadden we ze wel aangegeven."

