De rel rondom de uitspraken van Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko is nog steeds in volle gang. Na Zak Brown, Lando Norris en Max Verstappen heeft McLaren-teambaas Andrea Stella nu ook gereageerd op de opmerkingen van Marko, die tegenover Motorsport-magazin stelde dat Norris "mentaal zwakker" is dan Max Verstappen.

Marko maakte de opmerking tijdens het voorspellen van het coureurskampioenschap, waar Norris na de sprintrace van zaterdag nu 54 punten achter Verstappen staat. De Oostenrijker meende dat Verstappen het kampioenschap gaat winnen omdat Norris "mentaal zwakker" is dan Verstappen, en dat dit het verschil gaat maken. De 24-jarige Norris is een van de coureurs die openlijk heeft gepraat over het hebben van depressie, en ook Lewis Hamilton heeft hier herhaaldelijk over verteld.

Enorme gemiste kans

De opmerkingen van Marko zijn dan ook in het verkeerde keelgat geschoten van veel mensen op de Formule 1-grid. Alhoewel Norris zelf zei dat het hem niks deed, was Zak Brown voorheen al kritisch, en ook Stella is niet te spreken over de taal van de Red Bull-adviseur. “Ik denk dat wat Helmut zei een enorme gemiste kans is,” vertelde Stella aan Autosport. "De gemiste kans gaat over het versterken van de steun aan het werk dat de afgelopen decennia is gebeurd, vooral het laatste decennium in de openheid rond het praten over geestelijke gezondheidsproblemen, wat zó belangrijk is."

Veel erger dan schelden van Verstappen

Stella, die eerder in zijn carrière samenwerkte met Michael Schumacher bij Ferrari, heeft coureurs in alle soorten en maten meegemaakt, en weet dat het mentale aspect misschien wel het belangrijkste is wat er komt kijken bij het zijn van een professionele coureur. "Ik was eigenlijk trots op wat de F1 heeft kunnen doen, wat de coureurs hebben kunnen doen of sporters als ze daarover praten, toen Lando een ambassadeur was van het openlijk praten over dat het soms OK is om niet OK te zijn en niet dit gaat niet per sé over hem, maar over het onderwerp. Dan hoor je wat Helmut zei, en het is alsof je in een opmerking het werk van 20 jaar vernietigt. Max werd aangepakt voor schelden. Voor mij is dit veel erger in termen van wat een lid van de F1-gemeenschap heeft gezegd in plaats van één slecht woord op de verkeerde plaats."

