Max Verstappen zat fout tijdens het incident met Lando Norris in de Grand Prix van Austin, zo is de coureur van McLaren van mening na afloop van de race. Norris kreeg een tijdstraf omdat hij Verstappen van de baan zou hebben geduwd, maar de Brit zelf ziet het anders en wijst naar de Red Bull-coureur als schuldigde.

Het was een waanzinnig gevecht om naar te kijken in Austin: Norris die alles op alles zette om Verstappen te verslaan voor P3. Het zorgde in de slotfase van de wedstrijd voor een ware veldslag, waarbij Norris als winnaar uit de bus leek te komen. Hij probeerde rondenlang zijn rivaal in te halen en toen hij er dan eindelijk in slaagde, kreeg hij een tik op de vingers van de stewards. Norris zou Verstappen buiten de baan hebben gedreven en daar voordeel uit hebben gehaald. Het leverde hem een vijf seconden tijdstraf op. Norris finishte zodoende niet als derde maar als vierde en dat kost hem dure punten in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Norris wijst naar Verstappen als schuldige in Austin

Na afloop van de race in de Verenigde Staten verscheen Norris voor de camera van Viaplay om daar zijn verhaal te doen. Het werd al vrij snel duidelijk dat hij anders tegen het incident aankijkt dan de stewards. "Euhm, ik weet het niet... We reden beiden op de limiet, we waren beiden aan het proberen, we deden allebei ons best... Voor mij zegt het feit genoeg dat hij van de baan schoot; een teken dat hij te hard verdedigde en hij haalde er voordeel uit door van de baan te gaan", zo is Norris duidelijk. "Maar het is niet mijn reglementenboek, ik maak de regels niet. Dus ja, een straf is een straf."

Had Norris Verstappen de plek beter terug kunnen geven?

Vervolgens wordt hij geconfronteerd met zijn boordradio in de 'afkoelronde' na de race, waarin werd gezegd dat hij de plek aan Verstappen terug had kunnen geven om daarna alsnog een succesvolle aanval te doen. "Ja dat is achteraf. Als iemand dat nu zegt, geef ik daar niks om", zo reageerde Norris fel. Vervolgens reageerde hij ook bijzonder kort op de vraag wat hij vond van het feit dat Verstappen hem bij de start voorbij ging. "Hij ging mij voorbij. Ja, goed gedaan."