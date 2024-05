Verstappen fysiek gebroken na dubbele zege Imola, Viaplay-reporter van grid verwijderd | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond de Formule 1 in het teken van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Max Verstappen wist deze race op zijn naam te zetten, maar gemakkelijk ging het niet. Lando Norris kwam in de slotfase van de race gevaarlijk dichtbij, maar kwam net een paar ronden tekort om Verstappen van de overwinning af te houden. Het was voor Verstappen echter niet zijn enige zege vandaag, want met zijn simraceteam won hij ook de 24-uursrace op de Nürburgring. Verstappen werkte zodoende een dubbel raceprogramma af in Italië. In aanloop naar de race werd de Nederlander nog geïnterviewd door de Nederlandse tak van Viaplay, maar dit gesprek werd ruw onderbroken toen de reporter door een beveiliger hardhandig van de grid werd verwijderd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen verslaat Norris na zenuwslopende slotfase in Imola

Verstappen heeft de F1 Grand Prix op Imola gewonnen na een uiterst zenuwslopende slotfase. De Nederlander moest in de laatste ronden alles geven om Norris in de McLaren achter zich te houden. Op de harde banden was Norris duidelijk sneller dan Verstappen en in de laatste paar ronden kwam hij aan de staart van de RB20. Het lukte Norris echter net niet om tijdig in de DRS-zone te geraken, waardoor hij één ronde tekort kwam om Verstappen serieus aan te vallen en mogelijk de overwinning weg te kapen. Met een verschil van slechts zeven tienden kwam Norris als tweede over de streep, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari die het podium uiteindelijk compleet maakte. Een minder goede zondag was het voor onder meer Sergio Pérez (slechts achtste), Fernando Alonso (buiten de punten) en Alexander Albon (DNF). Lees hier de volledige samenvatting van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna.

Verstappen zegeviert ook met simraceteam en wint 24-uursrace

Max Verstappen was in Imola bezig met twee races. De belangrijkste is toch wel de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar met Team Redline wist hij ook de 24 uur van de Nürburgring te winnen. Tussen de Formule 1-sessies door kroop Verstappen in zijn simulator om zijn teamgenoten te helpen in deze langeafstandsrace. Ook vlak voor aanvang van de Grand Prix op Imola, was Verstappen nog aan het simracen en wist hij de voorsprong van zijn team verder te vergroten. Vervolgens richtte hij zich weer op de Formule 1 en wist hij ook die race te winnen. Met een minimale voorsprong bleef hij Norris voor. Lees hier het hele artikel over de simrace-overwinning van Verstappen.

Norris grijpt net naast zege: 'Doet pijn om te zeggen, maar dán had ik Max gepakt!'

De Formula 1 Grand Prix Emilia-Romagna, ofwel de Grand Prix van Imola, werd gewonnen door Max Verstappen, maar het had niet veel gescheeld of Lando Norris had zijn tweede opeenvolgende overwinning kunnen bijschrijven. De McLaren-coureur kwam nét iets tekort om de zege bij Verstappen weg te kapen. Na afloop baalde hij dan ook, al geeft dit resultaat ook hoop voor de toekomst. "Het doet mij pijn om dit te zeggen, maar ik denk één of twee ronden meer en dan had ik hem [Verstappen, red.] gepakt. Het was zwaar", zo klonk het uit de mond van Norris. "We verloren te veel richting Max aan het begin, hij was veel beter in de eerste stint. In de tweede stint waren we duidelijk sterker." Lees hier de volledige reactie van Norris op de Grand Prix van Imola.

Social media ziet Verstappen iRacing-pose doen na winst Imola: "Maar wat saai zeg!"

Hij moest er hard voor knokken, maar Max Verstappen wist uiteindelijk de winst te pakken tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, Italië. De Nederlander won zodoende twee wedstrijden op één dag, want Verstappen deed in de ochtend ook nog mee aan een simrace. Na afloop van de Grand Prix maakte hij dan ook een verrassend gebaar om zijn winst te vieren. Social media weet waarom Verstappen dit deed. Hij leek een statement te maken na alle kritische vragen die hij kreeg over het feit dat hij twee races afwerkte in één weekend. Lees hier het hele artikel over de reacties op social media.

Viaplay-reporter hardhandig van grid verwijderd tijdens interview met Verstappen

Een opmerkelijke moment zo vlak voor aanvang van de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola vandaag: Viaplay-reporter Chiel van Koldenhoven hield al wandelend in de paddock een interview met Max Verstappen, maar toen het tweetal de grid opging, werd de reporter hardhandig aangepakt en van de baan verwijderd, zo was op diverse beelden - en ook op live televisie - te zien. "Oké, euh, ik weet niet of we nog steeds live zijn, maar ik werd hier vrij hard weggeduwd", zo klonk het uit de mond van Van Koldenhoven. Vervolgens besloot hij de regie de opdracht te geven om maar even terug te schakelen naar de studio. "Mooie televisie, maar euh jongens, ik geef hem heel even terug aan jullie [in de studio, red.]." Lees hier het hele artikel van de weggestuurde Viaplay-reporter.

Pérez bleef steken op P8: "We hoopten op een safety car"

Voor Sergio Pérez was het in Imola niet de race waarop hij had gehoopt. De Mexicaan moest als elfde de race aanvangen en zag de strategie in het water vallen door het uitblijven van een safety car. Uiteindelijk kwam 'Checo' als achtste over de streep en wijst hij vooral naar de snelheid van de concurrenten. "We wisten eigenlijk dat dit het beste was wat erin zat. We wisten al dat het moeilijk zou worden op die harde banden, maar we hoopten eigenlijk op een safety car op het juiste moment. Daarmee hadden we terug in het gevecht kunnen zijn", zo klonk het. Lees hier de volledige reactie van Pérez op de race in Imola terug.

Verstappen gesloopt na weekend in Imola: 'Ik wil naar bed met wat pijnstillers'

Max Verstappen (26) won de F1 Grand Prix van Imola vandaag, maar moest hiervoor tot het gaatje gaan. Niet alleen zag hij Lando Norris gevaarlijk dichtbij komen, ook kreeg hij al vroeg in de race te maken met fysieke ongemakken. Op de persconferentie gaf Verstappen aan nu graag naar bed te willen met wat pijnstillers. "Mijn rug, alles doet pijn. Het gaat niet zozeer om de fysieke kant van die dingen, maar het was gewoon zo hobbelig hier. Al na twintig ronden voelde ik mijn rug echt. Ik kijk er gewoon echt naar uit om in bed te liggen. Misschien wat pijnstillers nemen, en een massage, ik weet het niet", aldus de regerend wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de reactie van Verstappen op de fysiek zware race.

