Hij moest er hard voor knokken, maar Max Verstappen wist uiteindelijk de winst te pakken tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, Italië. De Nederlander won zodoende twee wedstrijden op één dag, want Verstappen deed in de ochtend ook nog mee aan een simrace. Na afloop van de Grand Prix maakte hij dan ook een verrassend gebaar om zijn winst te vieren. Social media weet waarom Verstappen dit deed.

Het was een zwaar weekend voor Verstappen in Italië. Niet alleen moest hij alles van zichzelf én de RB20 vragen om de overwinning te pakken tijdens de Grand Prix, maar de Limburger deed ook nog eens mee aan de virtuele 24-uurs race op de Nürburgring. Terwijl het raceweekend van de Formule 1 op Imola in volle gang was, greep Verstappen tussen de sessies door naar het virtuele stuur om daar zijn team óók naar de overwinning te helpen. Het leverde hem veel vragen op, want hoe kon een Formule 1-coureur zich nu maximaal focussen op een raceweekend, terwijl hij ook nog een virtuele simrace moest afwerken. De ietwat kritische vragen die Verstappen hierover kreeg, schudde hij van zich af nadat hij in Imola als winnaar over de streep was gekomen. Hij maakte namelijk het iRacing-gebaar toen hij uit de auto stapte.

Verstappen maakt iRacing-gebaar na winst in Imola

Toen Verstappen zijn auto had geparkeerd en uitstapte, sloeg hij zijn armen in de lucht, precies op de manier waarop de fictieve coureur op het iRacing-logo dit ook doet. Het leek een soort antwoord te zijn van Verstappen op de kritiek die hij ontving vanwege het feit dat hij twee wedstrijden in één weekend afwerkte. Op social media kon men de viering van de Red Bull-coureur wel waarderen, maar velen waren wel van mening dat het wederom een saaie race was door de dominantie van Verstappen. De slotfase was wellicht spannend, maar het begin en het einde waren hetzelfde zoals bijna altijd: Verstappen begint op pole, eindigt met winst. De reacties op X waren dan ook gemengd. Hieronder een greep uit de talloze berichten die geplaatst werden op het sociale medium.

HE DID THE IRACING POSE pic.twitter.com/nVzllrrlqj — Rick Conte 🏁 (@contezera) May 19, 2024

The iRacing logo xdd — Isma🍍🇹🇷🔻🏴‍☠️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Luckypuppets_) May 19, 2024

he did the iracing logo pose wtf — luismartinez8 (@luismacayt) May 19, 2024

I think we all know why he decided to do that pose as an celebration.. 😉 pic.twitter.com/vGY9adLHwX — F1HOUSE (@f1house_tfh) May 19, 2024

Dead won Pole position, a 24 hr race and the Imola GP in. weekend. What a monster. — Sam The Younger (@CestSam) May 19, 2024

Glad I'm not watching this season. Ctrl+C of every season — GamaSupreme (@98_gama) May 19, 2024

Boring race — Sangoma 🐐 (@KipRunner) May 19, 2024

Oh Max wins again, how exciting — Lee Williams (@LeeWilliams51) May 19, 2024

Boring — Dongle Puck (@DonglePuck) May 19, 2024

