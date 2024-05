Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix op Imola gewonnen na een uiterst zenuwslopende slotfase. De Nederlander moest in de laatste ronden alles geven om Lando Norris in de McLaren achter zich te houden. Charles Leclerc werd uiteindelijk derde en maakte het podium compleet.

Het was Verstappen er alles aan gelegen de start te overleven. De Nederlander vertrok vanaf pole position en kwam goed van zijn plek. Hij wist Norris voor te blijven en trok direct een klein gaatje. Alonso begon vanaf de pitstraat op de zachte band, terwijl het merendeel van het veld op de mediums begon, maar deze strategie zette weinig zoden aan de dijk voor de Spanjaard, die dan ook als eerste naar binnen kwam voor een bandenwissel. Piastri voerde in de tussentijd vanaf plek vijf de druk op bij Sainz. Albon kreeg op zijn beurt problemen met zijn banden na zijn pitstop, want de rubbers leken niet goed te zijn gemonteerd door de monteurs. Hij moest dus voorzichtig terugrijden naar de pitstraat. Het gevecht tussen Piastri en Sainz ging ondertussen gewoon door, maar de Australiër wist nog geen geslaagde inhaalpoging uit te voeren.

Weinig spanning aan de kop van het veld

Nadat de meeste coureurs hun eerste pitstop hadden gemaakt, was het nog steeds Verstappen die aan de leiding ging. Hij had een comfortabele voorsprong op Norris, die op zijn beurt weer Leclerc achter zich wist te houden. Daarachter was het Piastri die eindelijk had afgerekend met Sainz. Pérez reed op de zevende positie rond, maar moest nog een stop maken. De Mexicaan leek te mikken op een éénstopper. In ronde 38 kwam hij binnen om zijn harde rubbers in te wisselen voor de mediums. Het leverde hem echter niet al te veel op, want Pérez bleef worstelen aan de bovenkant van het middenveld, achter de beide Mercedessen. Aan de voorkant van het veld veranderde er ook nauwelijks iets. Het meest spannend was het misschien nog wel aan de achterkant van het middenveld.

Verstappen wint na zenuwslopend slot met Norris

In de slotfase werd het plots wel spannend tussen leider Verstappen en achtervolger Norris. Het gat richting de Red Bull werd iedere ronde kleiner, omdat Verstappen worstelde met zijn banden. Norris kroop richting de achterkant van de RB20. Het werd zenuwslopend spannend in de allerlaatste ronden van de race, maar Norris kwam een paar tienden tekort om Verstappen voorbij te gaan. Als de wedstrijd op Imola één ronde langer had geduurd, had Norris mogelijk zijn tweede overwinning van het seizoen bij kunnen schrijven. Zo liep het echter niet, want Verstappen kwam als winnaar over de streep, al was het met moeite. Leclerc werd uiteindelijk derde en sleepte een podium binnen voor Ferrari.

Achter Leclerc kwam Piastri als vierde over de streep, gevolgd door Sainz, Hamilton, Russell, Pérez, Stroll en Tsunoda, die samen de top tien complementeerden. Het was Russell die het extra punt voor de snelste raceronde mocht laten bijschrijven. Albon moest zijn auto uiteindelijk terugtrekken uit de race en kreeg zodoende een DNF achter zijn naam.

