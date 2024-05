De Formula 1 Grand Prix Emilia-Romagna, ofwel de Grand Prix van Imola, werd gewonnen door Max Verstappen, maar het had niet veel gescheeld of Lando Norris had zijn tweede opeenvolgende overwinning kunnen bijschrijven. De McLaren-coureur kwam nét iets tekort om de zege bij Verstappen weg te kapen. Na afloop baalde hij dan ook, al geeft dit resultaat ook hoop voor de toekomst.

Wie halverwege de race op Imola inschakelde, zou het gevoel hebben gekregen dat Verstappen weer comfortabel op een nieuwe overwinning afstevende. Dat leek op dat moment ook zo, maar in de slotfase van de wedstrijd begon hij moeite te krijgen met zijn banden en mocht hij ook absoluut geen track limits meer overschrijden, vanwege een zwart-witte vlag die hij eerder had gekregen. Norris voerde de druk op en kwam stapje voor stapje dichterbij aan de Red Bull. Uiteindelijk kwam Norris één of twee ronden tekort om een serieuze aanval te kunnen doen op de overwinning. Verstappen kwam met een voorsprong van amper enkele tienden als winnaar over de streep. Enorm balen voor Norris, maar de Brit zal achteraf ook blij zijn dat zijn team duidelijk stappen heeft gemaakt.

Eén of twee ronden om Verstappen te pakken

Bij de gridinterviews liet Norris duidelijk weten te balen van het eindresultaat. Op de vraag of hij Verstappen had kunnen pakken, antwoordde hij: "Ja. Het doet mij pijn om dit te zeggen, maar ik denk één of twee ronden meer en dan had ik hem [Verstappen, red.] gepakt. Het was zwaar." Vervolgens probeerde Norris de vinger te leggen op waar hij de wedstrijd heeft verloren. "We verloren te veel richting Max aan het begin, hij was veel beter in de eerste stint. In de tweede stint waren we duidelijk sterker. Het was een moeilijke eerste helft en een goede tweede helft. Eén of twee ronden extra, was fantastisch geweest, maar helaas hadden we die niet vandaag", aldus de McLaren-coureur.

McLaren nu op niveau Red Bull en Ferrari

Of Norris sinds Miami het gevoel had te kunnen vechten met Red Bull in Imola? "Over het hele weekend gezien: ja. Ik denk dat we nu op een punt zijn dat we gelukkig kunnen zeggen dat we op het niveau van Ferrari en Red Bull zitten. Daar moeten we aan gaan wennen, maar het team doet goed werk, we doen allemaal goed werk. We moeten ons gewoon focussen op dezelfde dingen en dat is vechten voor de eerste of de tweede plaats nu. Het is nog steeds een verrassing dat het frustrerend voelt om niet te winnen na vorig weekend [in Miami, red.]", zo besluit hij.

HUGE effort, @LandoNorris! 👏 That was so close.



An epic drive, that’s P2 and another podium for the season. 🏆 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/bwEM0LUNL7 — McLaren (@McLarenF1) May 19, 2024

