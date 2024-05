Max Verstappen (26) won de F1 Grand Prix van Imola vandaag, maar moest hiervoor tot het gaatje gaan. Niet alleen zag hij Lando Norris gevaarlijk dichtbij komen, ook kreeg hij al vroeg in de race te maken met fysieke ongemakken. Op de persconferentie gaf Verstappen aan nu graag naar bed te willen met wat pijnstillers.

Het was zowel mentaal als fysiek een pittig weekend voor Verstappen in Italië. De Limburger kende een moeizaam weekend met zijn team en moest hard werken om de juiste afstelling te vinden. Daarnaast reed hij ook nog gelijktijdig een virtuele 24-uurs race op de Nürburgring én kreeg hij te maken met rugklachten. De hobbels op het circuit van Imola hebben fysiek veel gevraagd van de regerend wereldkampioen, zo gaf hij na afloop tegenover onder meer GPFans toe. Al vroeg in de wedstrijd begon Verstappen pijn in zijn rug te voelen. Achteraf zal het hem allemaal waard zijn geweest, maar op dit moment wil Verstappen maar één ding - en dat is naar bed.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay-reporter hardhandig van grid verwijderd tijdens interview met VerstappenLees meer

Verstappen wil naar bed met pijnstillers

Toen Verstappen op de afsluitende persconferentie de vraag kreeg hoe hij zich nu fysiek voelt na zo'n pittig weekend, erkende de Nederlander dat hij er wel een beetje doorheen zit. "Eerlijk gezegd ben ik gewoon gebroken door al die hobbels", zo zegt hij. "Mijn rug, alles doet pijn. Het gaat niet zozeer om de fysieke kant van die dingen, maar het was gewoon zo hobbelig hier. Al na twintig ronden voelde ik mijn rug echt." Verstappen is dan ook wel blij dat het raceweekend in Imola erop zit en hoopt snel naar bed te kunnen. "Ik kijk er gewoon echt naar uit om in bed te liggen. Misschien wat pijnstillers nemen, en een massage, ik weet het niet", aldus de regerend wereldkampioen.

Gerelateerd