In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Donderdag ging Max Verstappen in op zijn toekomst en het feit dat hij zichzelf niet nog jaren door ziet gaan als coureur, liet Guenther Steiner weten vanaf wanneer de dominantie van Verstappen en Red Bull Racing afgelopen kan zijn, ging Adrian Newey in op de erkenning die hij ontvangen heeft na zijn aangekondigde afscheid bij Red Bull en heeft Ferrari de spatborden getest die het zich in de regen moeten gaan verbeteren. Dit is de GPFans Recap van 9 mei.

Verstappen over stoppen in F1: "Leef al sinds m'n twaalfde met strakke planning"

Fernando Alonso is de oudste coureur in F1 en spant daarmee de kroon, maar coureurs als Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn ook de jongste niet meer. Voor Max Verstappen is dat niet een vooruitzicht waar hij naar uitkijkt. In de The Fast and the Curious-podcast legt hij uit dat hij nog veel meer andere doelen najaagt, dan alleen maar de Formule 1. Weten wat Verstappen zegt over zijn toekomst in F1? Klik hier!

Newey had erkenning na afscheid niet verwacht: "Beetje een schok en een verrassing"

Adrian Newey heeft inmiddels zijn vertrek bij Red Bull Racing aangekondigd, waarna het regende van de complimenten aan het adres van de ontwerper. Hoewel het cv van de 65-jarige Brit natuurlijk al genoeg zegt over wat hij in F1 allemaal heeft gepresteerd, had Newey zelf al die loftrompetten niet verwacht. Lezen over hoe Newey de reacties op zijn vertrekt bij Red Bull heeft ervaren? Klik hier!

In beeld: Ferrari test spatborden om spray tijdens regenraces te voorkomen

Ferrari heeft de donderdag uitgekozen om de nieuwe updates op de SF-24 te testen. Dat was echter niet het enige. Vanuit het Italiaanse Formu1a.uno duiken er echter ook foto's op van de spatborden die de FIA op den duur wil gaan gebruiken om de spray achter de auto's te verminderen. Meer lezen over de test en hoe de Ferrari er uit heeft gezien op donderdag? Klik hier!

Steiner weet wanneer dominantie Red Bull en Verstappen in F1 voorbij kan zijn

Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas en sinds dit seizoen zonder baan in F1, kan dit jaar wat gedetailleerder en van een afstandje kijken naar wat er in de koningsklasse allemaal is gebeurd. Steiner ziet Max Verstappen en Red Bull Racing momenteel nog domineren, maar denkt dat dit niet lang meer gaat duren. Meer lezen over wanneer Steiner denkt dat Verstappen en Red Bull niet meer zullen domineren? Klik hier!

Chandhok stelt uitstel van 2026-reglement voor: "Teams beginnen Red Bull nu te naderen"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok zou de sport er goed aan doen om het nieuwe reglement twee jaar naar achteren te schuiven. De analist van Sky Sports F1 stelt dat de teams nu dichter bij elkaar komen en met een nieuw reglement is er een kans dat er wederom één team gaat domineren. Meer lezen over waarom Chandhok de reglementen graag uit wil stellen? Klik hier!

