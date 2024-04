Hoewel Adrian Newey over het algemeen wordt gezien als het grote genie achter het huidige succes van Red Bull Racing, vertellen mensen binnen het team aan Formule 1-journalist Erik van Haren, dat die invloed vandaag de dag eigenlijk wel meevalt.

De 65-jarige Newey is onlangs in het nieuws gekomen en dat zou te maken hebben met een eventueel vertrek bij Red Bull Racing. Het hoge woord is er officieel nog niet uit, maar diverse media weten te melden dat Newey bezig is met zijn laatste fase bij Red Bull Racing. De ontwerper heeft in zijn Formule 1-carrière diverse wereldtitels weten te pakken en ook het huidige succes wordt aan hem toegeschreven. Toch moet daarbij niet de rol van technisch directeur Pierre Waché worden onderschat, de Fransman is ook namelijk één van de succesfactoren van het team.

Succes

Sinds 2006 is Newey een onderdeel van Red Bull Racing. De Brit werd door David Coulthard, in de opbouwfase van het team, met een blanco cheque verleidt om bij Red Bull te tekenen. Het eerste echte succes kwam met Sebastian Vettel, toen de Duitser vier wereldkampioenschappen op rij is wist te pakken. In de jaren erna werden er hier en daar nog wel een aantal zeges gepakt, maar de Renault-krachtbron was niet sterk genoeg om het tegen Mercedes op te nemen. Pas vanaf 2021 kon de Oostenrijkse renstal daadwerkelijk een vuist maken, met de eerste wereldtitel van Max Verstappen.

Invloed al stuk minder

Vandaag de dag is de rol van Newey al minder dan in de begindagen. Het was voor Newey belangrijk om ook een straatauto te ontwerpen en met de Aston Martin Valkyrie is dat gelukt. De Brit is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de RB17. Volgens Van Haren is de invloed op het Formule 1-team dan ook minder dan wat de meeste fans denken. "Aston Martin is nog wel een optie. Ik denk dat, als hij weggaat, heel veel mensen het niet eens erg vinden. Ik hoor van mensen binnen het team dat zijn invloed op de auto nul is", aldus Van Haren in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

