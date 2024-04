Volgens Ralf Schumacher is het slechts een kwestie van tijd voordat Red Bull Racing uit elkaar valt, tenzij Christian Horner vertrekt. De Duitser ziet de teambaas als oorzaak van een potentiële leegloop bij de Oostenrijkse renstal en vermoedt dat bij het aanblijven van Horner, het team binnen twee jaar in middelmatigheid zal vervallen.

Aan de resultaten op de baan is het niet te zien, maar binnen Red Bull Racing zou het toch aardig stormen. Zo is Horner nog altijd niet af van de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag, waarbij de desbetreffende medewerkster het er niet bij laat zitten. Het zorgt voor een afleiding bij het team dat knokt om de titels. Daarbij komen dan nog de zorgen over de Red Bull Ford-power unit. Niemand weet nog waar hun motoren staan, ten opzichte van de concurrentie, al heeft Horner benadrukt dat de eigen doelstellingen op dit moment worden gehaald. Daarnaast speelt nog altijd de machtsstrijd binnen het Oostenrijkse team, waarbij Horner lijnrecht tegenover adviseur Helmut Marko zou staan. Afgelopen week kwamen er ook nog eens een heleboel signalen naar buiten over een ontevreden Adrian Newey, die mogelijk ook een vertrek overweegt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van Haren: 'Hoor van mensen binnen het team dat Newey's invloed op de auto nul is'

'Red Bull valt uiteen'

Het ziet er volgens Schumacher allemaal niet zo fraai uit en de voormalig Formule 1-coureur legt bij Sky Sports News uit dat Horner zijn conclusies moet trekken. "Adrian Newey heeft harmonie nodig, hij heeft een goede sfeer nodig, een werkplek. En op dit moment moet je duidelijk zeggen: Red Bull valt uiteen", zo stelt Schumacher. De Duitser wijst naar de machtsstrijd binnen Red Bull Racing. Dat zorgt in zijn ogen voor een leegloop bij het team: "Christian Horner draagt ​​hiervoor de exclusieve verantwoordelijkheid, omdat hij zich met alle macht aan de macht vastklampt. Ik denk niet dat dat het laatste probleem is dat hij zal hebben als Adrian Newey hem verlaat. Max Verstappen denkt er al over na, net als dr. Helmut Marko, als je naar hem kijkt."

OOK INTERESSANT: Honda gaat in op gevolgen na aankondiging afscheid eind 2021

'Over twee jaar vervalt Red Bull in middelmatigheid'

De consequenties zijn volgens Schumacher ook helder. Zo kan Red Bull Racing bij het vertrek van bovenstaande namen rekenen op een verval. "Ik geef Red Bull nog twee jaar en als ze blijven vasthouden aan Horner, zal het team wegzakken in middelmatigheid. Daar ben ik vrij zeker van." De zesvoudig racewinnaar vindt dan ook dat Red Bull er alles aan moet doen om Newey te behouden. "We weten nog dat er vorig jaar problemen waren. Hij was een keer ziek en toen zag je meteen wat er aan de hand was met Red Bull. Max Verstappen had problemen."

Gerelateerd