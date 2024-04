Jack Plooij denkt dat de reden achter het vermoedelijke vertrek van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing, is omdat het ontwerpteam van de 65-jarige Brit het inmiddels zelf uitstekend doet en hijzelf een beetje is teruggevallen in zijn rol.

Waar Red Bull Racing op het circuit nog altijd domineert in de Formule 1, lijkt intern de storm voorlopig nog niet te gaan liggen. De soap rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van teambaas Christan Horner duurt nog altijd voort, terwijl in de media veelzijdig gesproken wordt over een eventueel vertrek van zowel Max Verstappen als technisch opperhoofd Adrian Newey. Waar de Nederlander aan een overstap naar Mercedes wordt gelinkt, is volgens buitenlandse media Newey al halverwege Maranello om bij Ferrari aan de slag te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Interesse in diensten Newey

Newey wordt gezien als een van de meest geniale ontwerpers uit de Formule 1, en is onder andere verantwoordelijk voor de kampioenschapwinnende auto's van Sebastian Vettel en Verstappen. Dat de concurrerende teams in de rij staan om zijn handtekening, is dan ook logisch. Ferrari lijkt momenteel de beste papieren te hebben, maar ook Aston Martin heeft naar verluidt interesse. "Weet je wat er geboden is door meneer Lawrence Stroll? 200 miljoen voor vier jaar", zo vertelt Jack Plooij aan tafel bij het Race Café van Ziggo Sport.

Uitgespeeld

De voormalig pitreporter krijgt ook de vraag waarom Newey - zo wordt beweerd - besloten heeft te vertrekken: "Dat is een hele goede vraag", aldus Plooij. "Wij roepen denk ik al twee, drie jaar: 'Wat is die man toch goed, hè'. Maar ik denk dat zijn rol toch al een aantal jaar terug is gevallen. Hij heeft ooit een paar prachtige auto's ontworpen, maar ik denk dat zijn team om hem heen, het inmiddels ontzettend goed doet. Pierre Waché bijvoorbeeld, hij heeft deze laatste auto gemaakt. 'Dat is mijn auto', dat riep hij vorig jaar ook al", doelt hij op de technisch directeur van Red Bull Racing. "Ik denk dat zijn rol misschien meer een beetje... Het is een beetje denigrerend om te zeggen, want het is natuurlijk een geniale man, maar dat hij toch een beetje uitgespeeld was."

Gerelateerd