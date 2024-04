De F1 Grand Prix van Miami heeft niet toegestaan dat er fondswerving mogelijk kan worden gemaakt rondom het zesde raceweekend van het seizoen 2024. De fondswerving zou zijn voor het 'goede doel', met als doel om Donald Trump te steunen richting de presidentsverkiezingen en rondom zijn rechtszaken in de Verenigde Staten.

Dit weet de Washington Post dit weekend te melden. Het zou gaan om een belangrijke 'fundraiser' die al vaker actief bezig is geweest voor de voormalig president van de Verenigde Staten. Trump zelf zou van plan zijn om het raceweekend in Miami, dat volgend weekend op het programma staat, bij te wonen tijdens een periode waarin hij twee belangrijke rechtszaken aan het uitvechten is rondom de bestorming van het Capitool en de immuniteit van de President van de Verenigde Staten. Het weekend in Miami is, zo bleek ook vorig jaar, sowieso een weekend waarin veel grote namen aanwezig zullen zijn. Trump was dit ook van plan en was al bezig met het regelen van beveiliging, maar lijkt hier wellicht nu van af te gaan zien.

Mail verzonden naar vriend van Trump richting F1 GP Miami

De Washington Post weet te melden dat Steven Witkoff, een vriend van Trump, een mail heeft gekregen richting het raceweekend in Miami waarin duidelijk wordt gemaakt dat fondswerving rondom het weekend in Miami niet is toegestaan. "Het is onder onze aandacht gekomen dat u mogelijk uw Paddock Club Rooftop Suite gebruikt voor een politiek doel, namelijk geld inzamelen voor een federale verkiezing tegen $250.000 per ticket, wat duidelijk in strijd is met de Formule 1 Crypto.com Miami Grand Prix suite licentieovereenkomst. Als dit waar is, moeten we u helaas meedelen dat uw suite-licentie zal worden ingetrokken, u de race op geen enkel moment zult mogen bijwonen en we u het volledige bedrag zullen terugbetalen.” Een woordvoerder van de organisatie wil niet reageren op de vermeende brief die verstuurd is.

1 miljoen betalen voor entree

Volgens de site zou het via het gloednieuwe Shell Bay Golf Club gaan. "Volgens twee mensen die bekend zijn met de details van de inzamelingsactie, is deze opgezet via de onlangs geopende Shell Bay Golf Club, gelegen in de buurt van Hollywood, die Witkoff's vastgoedbedrijf heeft ontwikkeld. De toegangsprijs bedraagt naar verluidt 1 miljoen dollar. In de voorwaarden van de suite staat dat deze niet mag worden gebruikt voor “reclame-, promotie- of commerciële doeleinden (inclusief maar niet beperkt tot prijzen, wedstrijden, prijsvragen of sweepstakes) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en de F1-entiteiten.” Dit was dus wel wat er stond te gebeuren, maar dit hele feest gaat dus niet door.

