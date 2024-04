Over niet al te lange tijd arriveert het Formule 1-circus in Miami voor de zesde Grand Prix van het seizoen. Als we kijken naar de eerste weersverwachtingen, dan zien we een nattigheid op de zondag

De aankomende wedstrijd in Miami zal de 77e race van de koningsklasse van de autosport zijn in de Verenigde Staten en de derde op het Miami International Autodrome. In tegenstelling tot Australië, Japan en China, waarbij we de wekker steeds vroeg moesten zetten, zal het voor Miami juist laat opblijven worden. Het weekend op de baan naast het Hard Rock Stadium begint natuurlijk met Vrije Training 1. Die sessie gaat op vrijdag 3 mei van start om 18:30 uur Nederlandse tijd. Omdat het een sprintweekend is, wordt vervolgens de sprintkwalificatie verreden om 22:30 uur. De Sprint zullen we kijken met het bord op schoot, want de korte race begint op zaterdag 4 mei om 18:00 uur Nederlandse tijd. Daarna wordt er gekwalificeerd voor de Grand Prix om 22:00 uur. Op zondag 5 mei vindt de hoofdrace plaats om 22:00 uur. Naast de Formule 1 komen ook de F1 Academy en Porsche Carrera Cup North America in actie.

Regen op zondag

Vijf dagen voordat het evenement in Miami begint, nemen we even de weersverwachting door. AccuWeather meldt dat de kans op neerslag slechts 1% is op de dag van de vrije training en de sprintkwalificatie. De regenkans op de dag van de Sprint en de kwalificatie ligt niet veel hoger met 3%. Het wordt vooral zonnig en zo'n 27 à 28°C. Op de zondag van de Grand Prix wordt er wel een boel nattigheid verwacht. De kans is momenteel 59% dat de hemelsluizen zich die dag zullen openen. De buien worden vooral in de middag en in de avond verwacht en de race begint lokale tijd om 16:00 uur. We hebben nog niet eerder een natte wedstrijd in Miami meegemaakt in de Formule 1.

