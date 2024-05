Daar waar de populariteit van de Formule 1 door sommige fans en kenners steeds minder genoemd wordt door de dominantie van Red Bull en Max Verstappen, lijkt de koningsklasse in de Verenigde Staten steeds meer te stijgen. De Grand Prix van Miami zag opnieuw het kijkcijferrecord van die race verbroken worden dit seizoen.

Zondagmiddag begon Max Verstappen de Grand Prix van Miami vanaf pole position en na het ternauwernood ontwijken van teamgenoot Sergio Pérez bij de start, leek het erop dat de Nederlander op weg kon naar zijn vijfde zege van dit seizoen. Dat liep echter toch wat anders, want na een safety car-situatie door een crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen kwam de drievoudig wereldkampioen plotseling terecht achter Lando Norris. De McLaren-coureur was pijlsnel op het circuit van Miami en reed onverstoord richting zijn eerste Formule 1-zege ooit.

Hoogste aantallen

Dat deed hij in in ieder geval voor het oog van 3,1 miljoen kijkers in de Verenigde Staten op de zender ABC, waarmee het eerdere record van 2,6 miljoen kijkers uit 2022 verbroken werd. Vorig seizoen was het even wat minder in de Verenigde Staten, toen slechts gemiddeld 2,1 miljoen kijkers inschakelden om te zien wie de Grand Prix zou winnen. Het lijkt erop dat de sport dan toch weer aan populariteit aan het winnen is in het land dat voorheen voornamelijk warmliep voor IndyCar en NASCAR, maar de Formule 1 toch steeds meer in de armen sluit. De sprintrace op zaterdag - uitgezonden door ESPN - was bijna goed voor één miljoen kijkers. Het hoogste aantal sinds de invoering.

Drive to Survive

De populariteit van coureurs blijft overigens onverminderd groot door de Netflix-hitserie Drive To Survive, zo gaf Norris afgelopen weekend nog aan toen hij sprak over zijn Koningsdag-feestje in Amsterdam: "Nee, ik werd vrijwel meteen al herkend. Maar ik denk dat iedere coureur tegenwoordig al wel snel herkend wordt. Door Drive to Survive en dat soort zaken zijn er nu overal mensen die je herkennen. En dat hoeven niet eens per se racefans te zijn. Dat is nu absoluut erger dan een paar jaar geleden", zo liet de Brit weten. Voorlopig wordt de sport ook in de Verenigde Staten, goed voor drie races, alsmaar groter.

