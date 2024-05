Pitbox, politie-escorte en nachtclub: Kelly Piquet blikt terug op Grand Prix van Miami

Max Verstappen wist de F1 Grand Prix van Miami niet op zijn naam te schrijven, maar maakte geen slecht weekend mee door zijn kampioenschapsleiding uit te breiden met een sprintzege en P2 op de zondag. Het was Lando Norris die zijn eerste overwinning verdiende. Verstappens partner Kelly Piquet blikt op Instagram terug op het evenement in Florida.

Verstappen was het snelst in de sprintkwalificatie van vrijdag. "Lol, wat is er met de rest gebeurd?", zei de Limburger via de boardradio, verbaasd dat hij de pole position had gepakt. Op de zaterdag leidde hij elke ronde van de Sprint op jacht naar de zege. Tevreden was hij niet en hij beschreef de balans van zijn Red Bull RB20 als "afgrijselijk" was en hij zei dat hij "nul grip" had. Later die dag klokte hij ook de beste rondetijd in de kwalificatie voor de zondagsrace. Verstappen leidde de eerste helft van de Grand Prix, maar een voorsprong opbouwen op Oscar Piastri en de Ferrari's lukte niet. Een gratis pitstop tijdens een Safety Car-periode bezorgde Norris de eerste plek en de McLaren-coureur bleef op die positie na de herstart. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede stek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen zag zichzelf ook niet in Miami winnen zonder Safety Car: 'Zijn pace was krankzinnig'

Met politie-escorte naar nachtclub

"Soms win je, soms verlies je," vertelde Verstappen na de race. "Maar als een slechte dag betekent finishen op P2, dan is dat prima." Hij leek vooral blij te zijn voor Norris, een zeer goede vriend van hem. De Brit had het record van de meeste podiums zonder overwinning in handen en die eerste zege zat er dus al wel een tijdje aan te komen. Dat record is dankzij Norris' overwinning dus weer terug bij Nick Heidfeld.

Verstappens partner Kelly Piquet zag het hele weekend van dichtbij gebeuren, inclusief de start waarbij Max bijna werd uitgeschakeld door teamgenoot Sergio Pérez. Na de race werden ze met een politie-escorte gebracht naar de nachtclub E11even waar de overwinning van Norris werd gevierd.

Gerelateerd