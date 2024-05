VIDEO: Formule 1 deelt ontroerende beelden van Norris-fan in tranen na zege in Miami

Lando Norris heeft afgelopen week zijn eerste overwinning in de Formule 1 uit het vuur weten te slepen, door in Miami als eerste over de streep te komen. Dat heeft indruk gemaakt op een van zijn grootste fans.

De Grand Prix van Miami van afgelopen zondag is er voor Lando Norris een geworden om nooit meer te vergeten. De Britse coureur heeft in zijn zesde seizoen in de sport eindelijk beslag gelegd op zijn eerste raceoverwinning. De 24-jarige rijder nam met een gelukje de leiding in de wedstrijd over van Max Verstappen, omdat een safety car-periode voor Norris op het perfecte moment kwam. Vervolgens reed hij op de harde band een uitstekende snelheid, en wist hij Verstappen - die last had van onderstuur en lichte vloerschade - achter zich te houden. De Formule 1 heeft een video gedeeld van een jonge Norris-fans, die tot tranen is ontroerd na de overwinning van zijn held.

