Will Courtenay fungeert als hoofd strategie bij het team van Red Bull Racing als één van de belangrijke personen in de successen van Max Verstappen. De topman geeft een kijkje achter de schermen bij het team en vertelt hoeveel er schuilgaat achter het verzinnen van een perfecte strategie voor tijdens een Grand Prix.

Courtnenay is al sinds jaar en dag actief bij het succesvolle Red Bull Racing en heeft in die periode een belangrijke bijdrage geleverd aan prijzenkast van het Oostenrijkse team. Zowel van aan de pitmuur als vanuit Milton Keynes: "Op de eerste plaats geeft het ons wat meer rust als we een deel van de races vanuit de operations room in Milton Keynes kunnen doen. Ten tweede is het voor het team goed dat er drie mensen zijn die de rol op het circuit op zich kunnen nemen", vertelt hij tegenover Motorsport.com over zijn andere twee collega's. Samen met principal strategy engineer Hannah Schmitz en senior strategy engineer Stephen Knowles zorgt hij voor de perfecte strategie voor het team.

Werkwijze

Hij licht een tipje van de sluier over de werkmethode binnen Red Bull: "In de week voorafgaand aan een race beginnen we met het verzamelen van heel veel data. Van de vorige edities van die race, maar ook van de races die dit jaar al zijn gehouden. We stoppen alles vervolgens in verschillende modellen om te kijken wat we van de komende race kunnen verwachten. Daarbij gaat het tegenwoordig vooral om de prestaties van de banden, maar er zijn ook andere factoren die van belang zijn, zoals hoe gemakkelijk of moeilijk het is om in te halen op een circuit en hoeveel tijd je in totaal kwijt bent aan een pitstop. Al die informatie voeden we dus aan onze modellen en zo krijgen we een idee van hoe de banden zich zullen gedragen en dergelijke", vertelt Courtnenay.

Monte Carlo

Het team heeft bij de voorbereiding een belangrijke rol weggelegd voor simulaties van de Grand Prix. Men maakt gebruik van de zogeheten Monte Carlo-methode en de tacticus legt uit wat dat inhoudt: "We genereren een startopstelling op basis van wat we grofweg van de kwalificatie verwachten en bootsen een race na aan de hand van hoe we denken dat de banden zullen presteren. Daar doen we vervolgens allerlei variaties op, zoals qua wie wanneer zijn pitstop maakt tijdens de race. Zo krijg je dus een paar mogelijke races. Maar zo simuleren we er miljoenen tijdens een raceweekend. Ondanks alle willekeur zullen er een paar strategieën steeds goed uit de bus blijven komen. Vervolgens kun je kijken welke van deze strategieën de sterkere zijn en welke de zwakkere, waarna je verder gaat met de sterkere opties.”

Safety car

Zelfs met de perfecte voorbereiding, kan er in de race nog van alles gebeuren en is het een drukte van jewelste, vertelt Courtnenay: “Zelfs al lijkt het een vrij oninteressante race en is het rechttoe rechtaan een eenstopper, dan nog gebeurt er achter de schermen een hele hoop. We zijn constant met elkaar in gesprek over wat we doen als er een safety car komt, hoe het eruitziet qua weer en wat de situatie is als we opeens een pitstop moeten maken vanwege bijvoorbeeld een lekke band. We proberen alles altijd één stap voor te zijn, zodat als er iets gebeurt, we al precies weten hoe we daarop reageren en dus niet dan pas gaan nadenken over een beslissing", besluit hij.

