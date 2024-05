Max Verstappen beleefde tijdens de Grand Prix van Monaco natuurlijk een weekend om snel te vergeten. Waar er na Miami en Imola nog reden voor een feestje was, zal hij in zijn woonplaats toch teleurgesteld naar huis zijn vertrokken. Vriendin Kelly Piquet had het wél naar haar zin en zette de bloemetjes buiten.

Met de Grand Prix van Monaco zit de tweede Europese race van het seizoen er alweer op en daar waar het buiten Europa er lange tijd op leek dat Red Bull dit jaar eenvoudig ging domineren, lijkt het gat met teams als Ferrari en McLaren toch steeds kleiner te worden. Ook tijdens de race in Monte Carlo, toch één van de mindere races van Max Verstappen zijn team, ging het allemaal niet van harte. Sergio Pérez haalde door een crash met Kevin Magnussen de tweede ronde niet eens, terwijl Verstappen na een kleurloos weekend als zesde over de streep kwam en het team van Ferrari dus een stuk dichterbij kon komen in de stand.

Feestjes Piquet

Uiteindelijk draaide het weekend van Verstappen dus op een deceptie uit. De drievoudig wereldkampioen kwam in zijn woonplaats nimmer in het stuk voor en moest zodoende teleurgesteld huiswaarts keren. Het was voor vriendin Kelly Piquet geen reden om tijdens het weekend vol glitter en glamour in Monte Carlo niet te genieten van de nodige feestjes, boten en muziek. Op Instagram plaatst de vriendin van Verstappen een post met haar hoogtepunten van het weekend: "Late nights, great vibes", plaatst de Braziliaanse na het vieren van haar feestjes bij haar post. Vriendlief Verstappen kan inmiddels broeden op revanche: volgende week hoopt de Nederlander tijdens de Grand Prix van Canada terug te slaan.

