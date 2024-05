De Formule 1 is inmiddels neergestreken in Europa, maar maakt volgende week een kort uitstapje naar Noord-Amerika. De eerstvolgende race op de kalender is namelijk de Grand Prix van Canada.

Canada is bij zowel veel fans als bij de coureurs zelf een populaire bestemming. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden.

Bosbranden Canada

Afgelopen jaar leek de race in eerste instantie niet door te gaan. Canada werd destijds geteisterd door gigantische bosbranden. Dat is niet iets nieuws voor het Noord-Amerikaanse land rond deze periode van het jaar, maar het vuur sloeg in 2023 maar liefst twaalf keer sneller dan normaal om zich heen. Uiteindelijk wisten de autoriteiten de branden onder controle te krijgen, en wist ook het Formule 1-weekend doorgang te vinden. Het was Max Verstappen die de race won.

Tijdschema Grand Prix van Canada - Nederlandse tijd

Het raceweekend in Canada wordt dit jaar op vrijdag 7 juni om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 23:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 8 juni begint om 18:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 22:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Canada wordt op zondag 9 juni om 20:00 uur verreden. In Montreal is het zes uur vroeger dan in Nederland.

Overzicht tijden

Vrijdag 7 juni

Eerste vrije training: 19:30 uur

Tweede vrije training: 23:00 uur

Zaterdag 8 juni

Derde vrije training: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 9 juni

Grand Prix van Canada: 20:00 uur

