De geruchten rondom een mogelijk vertrek van Max Verstappen naar het team van Mercedes beginnen weer steeds meer op te laaien na het belabberde Red Bull-weekend in Mercedes. Ralf Schumacher ziet meerdere redenen voor de Nederlander om daadwerkelijk te vertrekken.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Christian Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels is Adrian Newey vertrokken bij het team van Red Bull en zijn de geruchten dus opnieuw in een stroomversnelling gekomen. Het belabberde raceweekend in Monaco draagt daar ook niet positief aan bij wat betreft de toekomst van Verstappen in Milton Keynes.

Lucratieve contracten

Volgens verschillende geruchten zou Verstappen geen vertrouwen meer hebben in de huidige techniek in de Red Bull en bovendien zou hij gefrustreerd zijn dat er niet geluisterd wordt naar zijn feedback. Een vertrek bij Red Bull lijkt nog altijd zeer mogelijk en Schumacher ziet hem zeker bij Mercedes rijden: "Het hangt af van hoe de machtsstrijd zich bij Red Bull ontwikkelt. Mercedes is nog steeds een aantrekkelijk en het best mogelijke alternatief. Toto Wolff kan niet alleen een vorstelijk salaris betalen, maar kan ook lucratieve contracten voor na zijn carrière bieden. Bijvoorbeeld als merkambassadeur", stelt Schumacher tegenover BILD.

Bewijsdrang

Het gaat echter meer om de sportieve prestaties, merkt ook Schumacher op: "Het sportieve aspect is nog belangrijker. De motor van Mercedes helpt daarbij. Er wordt al lang naar de Mercedes-motor uitgekeken en er zijn grote vraagtekens bij Red Bull." Ook de uitdaging om Mercedes er bovenop te helpen, zou belangrijk kunnen zijn voor Verstappen: "De verdeeldheid en voortdurende machtsstrijd zouden mij er zeker over laten nadenken. Hij wil bewijzen dat hij de wereldkampioen is. Niet alleen door de beste auto, maar omdat hij de beste coureur is. Het idee om een team als Mercedes weer op de rit te krijgen, spreekt hem aan. Hij kan dat. Hij heeft een ongelofelijk gevoel voor een auto. Hij kan twee tot drie tienden er meer uithalen dan welke andere coureur dan ook."

