Vandaag kwam naar buiten dat de vrouw van Michael Schumacher, Corinna, in financiële problemen zou zitten vanwege de behandeling van de zevenvoudig wereldkampioen, liet Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko weten dat een tweede grote crash voor het team grote gevolgen kan hebben, kwam Red Bull ineens met een aankondigingskanaal op Instagram en werd Max Verstappen voor de derde keer oom.

Red Bull maakt aankondigingskanaal aan op Instagram: "Stay tuned"

Of Red Bull Racing binnenkort een beslissing gaat nemen over het tweede stoeltje voor 2025 naast Max Verstappen is afwachten, maar het team heeft nu wel een aankondigingskanaal aangemaakt. Daarbij geeft het aan dat de fans het kanaal in de gaten moeten gaan houden. Meer lezen over het kanaal en de mogelijke aankondiging van Red Bull? Klik hier!

Geld, motor en bewijsdrang: Schumacher vertelt waarom Verstappen naar Mercedes wil

Max Verstappen is dit jaar op sportief niveau iets kwetsbaarder gebleken dan vorig jaar het geval was, maar heeft daarnaast ook buiten de baan meer om zich druk om te maken. De Nederlander is vaak terug te vinden in geruchten over een overstap naar het team van Mercedes. Ralf Schumacher ziet meerdere redenen voor de Nederlander om daadwerkelijk te vertrekken. Meer lezen over waarom Ralf Schumacher denkt dat Verstappen naar Mercedes zou willen? Klik hier!

'Corinna Schumacher verkoopt spullen om zorg van oud-kampioen te financiëren'

De vrouw van Michael Schumacher, Corinna, is volgens het Italiaanse Repubblica genoodzaakt om allerlei bezittingen te verkopen, om op die manier de behandeling van de zevenvoudig kampioen te financieren. Meer lezen over de financiële situatie van de vrouw van Michael Schumacher? Klik hier!

Schitterend nieuws: Verstappen voor de derde keer oom na geboorte dochter Hailey

Max Verstappen heeft dit weekend leuk nieuws om te delen. De Nederlander mag zich voor de derde keer in zijn leven oom noemen. Victoria Verstappen, het zusje van Verstappen, zette eerder al twee zoons op de wereld, Luca en Lio. Op zondag maakt zij trots melding van haar derde kindje en dit keer is het een dochtertje geworden: Hailey. Meer lezen over het nieuwe familielid van Verstappen? Klik hier!

Marko uit zorgen: "Dan zal er niet genoeg beschikbaar zijn voor beide auto's"

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, is van mening dat de kosten van de crash van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Monaco, drie miljoen euro, invloed kunnen hebben op de upgrades die het team door wil voeren. Ook zou nog een grote crash catastrofaal zijn, aldus de Oostenrijker. Meer lezen over waarom Marko problemen voorziet bij Red Bull Racing bij een tweede grote crash? Klik hier!

