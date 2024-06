De vrouw van Michael Schumacher, Corinna, is volgens het Italiaanse Repubblica genoodzaakt om allerlei bezittingen te verkopen, om op die manier de behandeling van de zevenvoudig kampioen te financieren.

Eind 2013 kwam het trieste bericht dat Schumacher tijdens een ski-ongeluk op zijn hoofd was beland en daardoor niet meer aanspreekbaar was. Sinds die periode is het mysterieus stil gebleven rondom de superster van Ferrari. Wat de huidige status is van de zevenvoudig kampioen, dat wordt niet medegedeeld. Toch loopt de behandeling nog wel altijd door en de kosten daarvan lijken nu de familie de kop op te steken.

Horloges, villa's en kasteel in de verkoop

Volgens het Italiaanse medium zouden de kosten van de behandeling, waarbij artsen en technische hulpmiddelen nodig zijn, zo'n 7 miljoen euro per jaar kosten. Om Schumacher verder te kunnen laten behandelen, worden er daarom luxe villa's, privéjets en horloges verkocht van de Duitser. Ook gaat er een kasteel in Noorwegen in de verkoop en het is allemaal bedoeld om de behandelingen in stand te kunnen houden.

Familie wint van tijdschrift om AI-interview

Onlangs was er ook een financiële meevaller voor de familie te noteren. Zo wist roddeltijdschrift Die Aktuelle vorig jaar opzien te baren door een interview met de oud-coureur te plaatsen in het tijdschrift. Dit interview was echter wel afgenomen van een AI-versie van de 'Schumi'. De familie was hier allerminst van gecharmeerd en stapte naar de rechter. Daar bleek uiteindelijk uitgever Funke een schadevergoeding van 200.000 euro te moeten uitkeren.

