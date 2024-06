Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko stelt dat de kosten van de crash van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Monaco, drie miljoen euro, invloed kunnen hebben op de upgrades die het team door wil voeren. Ook zou nog een grote crash catastrofaal zijn, aldus de Oostenrijker.

In gesprek met Motorsport Magazin zegt Marko dat de impact van de crash van de Mexicaan in Monaco niet onderschat moet worden. "Dit heeft duidelijk invloed op ons, omdat we moeten heroverwegen wat te doen met de auto. Dit kost ons ongeveer twee tot drie miljoen en met de budgetcap is dat natuurlijk een grote handicap. Als we iets extra's moeten doen vanwege de grotere concurrentiekracht van Ferrari en McLaren, zijn we natuurlijk benadeeld. Als er nog een crash is, zal niet alles beschikbaar zijn voor beide auto's. Het was weer een crash waar Magnussen bij was betrokken. Je moet de herhalingen goed bekijken. Godzijdank was het goed afgelopen, maar het was een kritieke situatie."

Red Bull legt uit hoe drie miljoen verlies impact heeft

Op de zondag van de race in Monaco liet Marko zelf al weten dat de crash van Pérez het team drie miljoen euro zou gaan kosten, iets wat voor de budgetcap verre van ideaal is. De Oostenrijker legt uit waarom. "Voor onze overwegingen betreffende de auto missen we nu wellicht drie miljoen. Dus ongeacht welke richting we op willen gaan, speelt geld een belangrijke rol. Dit treft ons duidelijk."

Bij nog een crash heeft Red Bull 'niet genoeg voor beide auto's'

Marko stelt dat de crash van Pérez voor de aanstaande upgrade niet veel impact zal hebben, maar voor de rest van het seizoen kan het aantal upgrades dat het team doorvoert wel gelimiteerd worden. "Er is al heel wat kapot gegaan. Natuurlijk komt er wel weer een upgrade, maar dat is nu allemaal onder de voorwaarde dat we drie miljoen minder hebben. Maar het huidige pakket is wel al in de maak, omdat we nu vanwege de sterkere posities van Ferrari en McLaren iets extra's moeten doen. Op dat gebied worden we natuurlijk beperkt. Er zal, zeker als er nog een crash is, niet genoeg zijn voor beide auto's."

