Leuk nieuws voor Max Verstappen: de Nederlander mag zich voor de derde keer in zijn leven oom noemen. Zusje Victoria Verstappen zette eerder al twee zoons op de wereld, Luca en Lio. Op zondag maakt zij trots melding van haar derde kindje en dit keer is het een dochtertje geworden: Hailey.

De familie Verstappen heeft er een nieuwe telg bij gekregen: Hailey Heuts. Victoria, het zusje van de drievoudig wereldkampioen, was voor de derde keer in verwachting van vriend Tom Heuts en de derde spruit van de familie is in juni succesvol op de wereld gezet. Victoria maakt op haar Instagram trots melding van de geboorte van haar derde kindje: "Welcome to the world, Hailey Heuts. Met jou erbij, zijn wij, nog meer wij!", schrijft het zusje van de Nederlander trots op haar pagina. Door de geboorte van Hailey is Verstappen dus voor de derde keer oom geworden.

Verschillende reacties

Onder de post van Verstappen's zusje stromen de felicitaties binnen: "Ik kan niet wachten om je te ontmoeten, Hailey", reageert Kelly Piquet onder het mooie bericht. Kersverse opa Jos Verstappen reageert met een flink aantal hartjes, terwijl oma Sophie Kumpen reageert met "Oma haar meisje". Verstappen zelf heeft onder de post nog niks laten horen, al zal dat in privésferen ongetwijfeld wél al gebeurd zijn.

