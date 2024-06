Exclusief: Coulthard stelt Red Bull-fans gerust: ‘Red Bull is daar volwassen genoeg voor’

McLaren en Ferrari lijken het leven van Red Bull Racing dit jaar een stuk moeilijker te gaan maken. Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is er echter geen reden voor paniek, daar de Oostenrijkse renstal volgens hem ‘volwassen genoeg is’ om met deze situatie om te gaan.

Hoewel Red Bull ook dit jaar weer het te kloppen team is, lijkt het team uit Milton Keynes wel aanzienlijk minder dominant te zijn dan vorig jaar het geval was. Waar Red Bull in 2023 slechts één race niet wist te winnen, heeft het tijdens de eerste acht races van 2024 al drie overwinningen naar de concurrentie zien gaan. Charles Leclerc pakte vorige week in Monaco de overwinning en staat hierdoor nog maar 31 punten achter Verstappen in het klassement. Lando Norris en Carlos Sainz, de racewinnaars van Miami en Australië, staan momenteel op P3 en P4 met een achterstand van 56 en 61 punten op de drievoudig wereldkampioen. Gezien de uitstekende vorm van McLaren en Ferrari, is het niet ondenkbaar dat zij het Red Bull de komende maanden nog een stuk lastiger gaan maken. Zeker nu bekend is dat de Oostenrijkse renstal mogelijk updates moet gaan uitstellen vanwege de flinke crash van Pérez in Monaco.

Volgens Coulthard is er voorlopig echter nog geen reden voor paniek. “Ik denk niet dat ze zich zorgen hoeven maken. Ze zitten in hun twintigste seizoen, ik denk dat ze als team volwassen genoeg zijn om te begrijpen dat je ze niet allemaal kun winnen”, vertelt Coulthard in een exclusief interview met GPFans. “Wat er vorig jaar gebeurde was een soort perfecte storm, gekke uitdrukking misschien, maar het was het resultaat van alles wat samen kwam. Het zou dwaas zijn van een team, en dat geldt ook voor Mercedes die jarenlang dominant was, om op je lauweren te gaan rusten. Niets duurt eeuwig, het is wat het is.”

De ultieme uitdaging

“Het is de ultieme uitdaging in autosport, engineering en ontwikkeling. Ik roep vanaf het begin van het seizoen al dat het geen vanzelfsprekend kampioenschap zal gaan worden, het zal dichtbij elkaar zitten en er zullen gekke wendingen zijn. De hele grid zit dichterbij elkaar dan ooit tevoren. De teams zitten dichterbij elkaar dan in de Formule 2, en daar hebben ze allemaal dezelfde auto, dus tel uit je winst.” Hij vervolgt: “Als je naar Toto en Fred kijkt, Toto misschien wat meer omdat hij al een tijdje niet meer gewonnen heeft, zij steken hun kop niet in het zand. Ze doen hun interviews, geven eerlijk antwoord en dan gaan ze weer aan het werk. Dan gaan ze aan de slag met het personeel en de financiën en proberen ze te begrijpen waar het precies fout gaat. Ik denk dat hetzelfde ook voor Red Bull geldt.”

“Degenen die de overwinningen van Red Bull zat zijn, zullen hun vingers erbij aflikken en het geweldig vinden. Degenen die het niet zat zijn, zullen hopen dat ze snel weer op het goede spoor zitten. Ik denk dat dit het eb en vloed is van de Formule 1. Ik kijk de sport al bijna mijn hele leven, en als coureur en presentator ben ik er al meer dan dertig jaar bij betrokken. Ik denk niet dat het ooit heel anders is geweest dan nu.”

Vertrek Adrian Newey

Recentelijk kondigde Red Bull aan dat kopstuk Adrian Newey het team in 2025 gaat verlaten. Een groot gemis voor het team, zo erkent Coulthard. “Het leidt geen twijfel dat Adrian een echte leider is, dat is ook waarom hij de reputatie die hij heeft, heeft opgebouwd. Adrian is ook een vriend van me, ik werk al met hem samen sinds ik begin twintig was.” Toch snapt hij wel dat mensen soms ook behoeften hebben aan verandering. “Hij is duidelijk van mening veranderd over het contract wat hij getekend had. We gaan allemaal afwachten wat er gaat gebeuren en waar hij eventueel zal eindigen.”

Toch benadrukt de Schot wel dat het team groter is dan één persoon. “Het leven is doorgegaan toen we de geweldige Ayrton Senna verloren. Het leven is doorgegaan na de dominantie van [Michael] Schumacher, en het leven zal doorgaan na Lewis [Hamilton] en Adrian. Maar het punt blijft natuurlijk wel dat ze in hun periode binnen de sport enorm invloedrijk en succesvol zijn geweest en ze alle lof verdienen die ze krijgen.”

