David Coulthard is van mening dat Kevin Magnussen enorm veel geluk heeft gehad tijdens de Grand Prix van Monaco. De Schot denkt dat de Haas-coureur best een keer mag toegeven dat hij schuldig is aan een incident, in plaats van altijd naar een ander te wijzen.

Bij de start van de Grand Prix van Monaco vond er een drietal incidenten plaats. Allereerst kreeg Carlos Sainz een lekke voorband na een korte touche met Oscar Piastri, waarna hij naast de baan belandde. Vlak daarna veroorzaakte Magnussen een flink incident met Sergio Pérez en Nico Hülkenberg, wat een gigantische ravage opleverde. Nog voordat er met de rode vlag gezwaaid kon worden ging het ook mis bij het team van Alpine. Esteban Ocon probeerde bij Portier een inhaalactie in te zetten op zijn teamgenoot, waarna de twee elkaar raakten en het einde verhaal was voor Ocon. Sainz had enorm veel geluk met de rode vlag, want hij mocht na de herstart weer gewoon vanaf P3 starten. Ocon werd bestraft met een gridstraf voor de Grand Prix van Canada en het incident van Magnussen, Hülkenberg en Pérez werd niet verder onderzocht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ocon ontdaan over kwetsende berichten na onderonsje in Monaco: "Grove verdraaiingen"

Coulthard over Ocon en teruggeven positie Sainz in Monaco

Zoals gezegd werd Ocon, die het veld vroegtijdig moest verlaten, bestraft voor het incident met zijn teamgenoot. Een logische beslissing, zo stelt Coulthard in een exclusief interview met GPFans. “Aan de ene kant kun je stellen dat Ocon met zijn auto aan de binnenkant zat, en dat Gasly hem kon zien. Maar gezien het momentum en de hoek, zou Ocon altijd wijd zijn gegaan. Dan ben je ervan afhankelijk of Gasly op tijd kan remmen, aan de kant kan gaan en de muur kan vermijden. Het was een groot risico en het heeft zijn vruchten niet afgeworpen. De stewards hebben gekeken naar wie de crash veroorzaakt heeft en zodoende heeft Ocon denk ik de straf gekregen.”

De situatie rondom Sainz was erg bijzonder. De Spanjaard kwam in de openingsronde naast de baan te staan en leek buiten de punten te gaan vallen. Doordat de race echter vlak nadat hij een lekke band kreeg werd stilgelegd, mocht hij bij de herstart weer vanaf P3 starten én een gratis pitstop doen voor een nieuw setje banden. Zodoende eindigde hij de race gewoon op P3. “Het is geen eigenzinnigheid van Grand Prix racen”, legt Coulthard uit. “Als een race op een bepaald punt is stilgelegd, dan komt er een reset. Ik denk dat wat we ervan kunnen leren is dat het niet hebben van pitstoppen, ervoor zorgt dat het een nog grotere optocht wordt.”

Crash Magnussen, Hülkenberg en Pérez

Terwijl Ocon dus wel gestraft werd, kroop Magnussen door het oog van de naald. De coureur is twee strafpunten verwijderd van een raceban, en had deze na de crash in Monaco ook zomaar kunnen krijgen. De wedstrijdleiding besloot het incident echter niet verder te onderzoeken, waardoor hij in Canada gewoon weer achter het stuur zit. Hij kan echter wel rekenen op de nodige kritiek. “Of Kevin het nu ook zo ziet of niet, ik denk dat hij veel geluk heeft gehad. Ja, hij had het recht om een poging te wagen, maar hij weet ook wel dat de weg richting Casino Square niet recht is. Dat weet iedere coureur die ooit in Monte Carlo heeft gereden. Op een bepaald punt zul je moeten uitwijken en dan moet de auto die je probeert in te halen met je meegaan. Helaas voor hem, zat hij waarschijnlijk niet ver genoeg naar voren, Pérez heeft geen ogen in zijn achterhoofd.”

OOK INTERESSANT: Pérez kan zich niet vinden in beschuldiging van Magnussen: 'Helaas werd het niet onderzocht'

“Ik weet zeker dat hij het niet op prijs stelt als iemand suggereert dat het de schuld is van iemand anders”, vervolgt Coulthard. “Maar als je betrokken bent geweest bij een aantal verschillende incidenten, met verschillende coureurs, dan komt er een moment in het leven dat je moet erkennen dat het niet altijd de schuld van een ander kan zijn. Ik mag Kevin, ik wens hem het allerbeste, maar hij moet een keer een rustige race hebben. Het is goed om hard te vechten, maar het zorgt er niet voor dat hij op de lijst komt te staan bij de teams die hem een competitievere auto zouden kunnen geven. Ik zou hem graag de resultaten zien krijgen die hij met de snelheid die hij overduidelijk heeft, zou moeten kunnen krijgen. Maar de oude uitdrukking, hoe cliché deze ook is, klopt wel: To finish first, first you have to finish.”

Gerelateerd