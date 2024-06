Onder meer VeeKay crasht tijdens chaotische IndyCar-race in Detroit

Bandenleverancier Pirelli wijst naar een eenstopper als snelste tactiek voor de finishvlag. Daarvoor is een start op geel om vervolgens naar de harde banden over te gaan als snelste berekend. Omgekeerd kan ook en ook die strategie is volgens de bandenleverancier afdoende. Voor degene die nog een setje rood over hebben bestaat er ook de mogelijkheid om daarmee te starten, al wordt het daarna wel een hele lange stint op de harde banden. Daarbij moet gezegd worden dat de safety car ook vaak op de baan terug te vinden is in Monte Carlo en dat gooit natuurlijk alle plannen overboord.