Naast de achtste Grand Prix in de Formule 1 werden afgelopen weekend in Monaco ook de negende en tiende race in de Formule 2 en de zevende en achtste race in de Formule 3 verreden. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 na de races in Monaco.

In de Formule 2 won Taylor Barnard de sprintrace en Zak O' Sullivan de hoofdrace tijdens het raceweekend in Monaco. Paul Aron gaat aan de leiding in het kampioenschap. De coureur uit Estland staat met 80 punten bovenaan na vijf raceweekenden. Isack Hadjar en Zane Maloney staan op P2 en P3, voor Dennis Hauger en Gabriele Bortoleto. Richard Verschoor eindigde zestiende en viel uit tijdens de hoofdrace, waardoor hij nu veertiende staat in het kampioenschap.

Bij de constructeurs sluit Campos Racing het weekend af met 104 punten en de eerste plaats, voor Hitech en MP Motorsport, dat voor het weekend in Monaco nog op P4 stond en dus een plaats is gestegen na het weekend in Monaco. Van Amersfoort Racing staat negende na vijf raceweekenden met veertig punten en bleef puntloos in Monaco.

🚨 NEW CHAMPIONSHIP LEADER @PaulAron16 takes charge of the driver standings as we leave Monaco 🇲🇨#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/n6vTWkCHBw — Formula 2 (@Formula2) May 26, 2024

It's @CamposRacing who maintain their lead at the top of the team standings 🔝@HitechGP and @ARTGP move up the order as well 👀#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/ZMPDs5FhjM — Formula 2 (@Formula2) May 26, 2024

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Nikola Tsolov en Gabriele Minì de sprintrace en feature race respectievelijk, terwijl Laurens van Hoepen op P3 eindigde tijdens de sprintrace en uitviel tijdens de feature race. Minì staat met 72 punten bovenaan, voor Luke Browning. Leonardo Fornaroli sluit met 64 punten de top drie af, voor Dino Beganovic en Arvid Lindblad. Van Hoepen vinden we met 30 punten op P10.

Bij de constructeurs staat Prema met 174 punten bovenaan, voor Trident en ART. MP Motorsport staat met 55 punten op P6, terwijl Van Amersfoort Racing vijftien punten scoorde in 2024 en zevende staat na acht races en vier raceweekenden.

