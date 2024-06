Met de Grand Prix van Canada staat komend weekend alweer de negende Grand Prix van dit seizoen op het programma. In Montreal op het Circuit Gilles Villeneuve hoopt Max Verstappen revanche te nemen na de teleurstelling in Monaco. Onder welke weersomstandigheden moet hij dat gaan doen?

Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden.

Artikel gaat verder onder video

Regenachtig weekend?

Daar waar de weersomstandigheden in 2023 vaak een cruciale rol speelden, hebben we de regenbanden dit seizoen nog niet echt vaak in actie gezien. Daar kan het komende weekend echter verandering in komen. Een blik op de weersvoorspellingen van het raceweekend in Canada verraadt namelijk dat we regenachtige taferelen kunnen gaan verwachten in Montreal. Het hele weekend qua temperatuur zien we ongeveer 23 graden Celsius op het kwik verschijnen. Geen onaangename temperatuur, maar bovendien wordt er het hele weekend regen verwacht in Canada. Het zou dus zomaar kunnen dat we in Montreal een natte race gaan meemaken, wat voor opschuddingen in het veld kan gaan zorgen.

Voorlopig ziet het weer voor de Grand Prix van Canada er nog allesbehalve veelbelovend uit. Het hele weekend worden er buien verwacht in Montreal en dus kan het zomaar zijn dat we en natte race gaan zien... 🌧️ pic.twitter.com/X3eCAHKo14 — GPFans NL (@GPFansNL) June 2, 2024

Gerelateerd