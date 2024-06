‘Mercedes doet Newey enorme aanbieding’, Russell niet bang voor eventuele komst Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend wordt er in de Formule 1 niet geracet, maar het nieuws blijft nog wel komen. Zo werd bekend dat Mercedes een flink bod bij Adrian Newey heeft neergelegd. Max Verstappen wordt daarnaast in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes en daar reageert George Russell op en Aston Martin laat Newey voor wat het is en zet in op personeel van Ferrari. Dit is de GPFans Recap van 1 juni.

Vasseur over Newey: "Ik praat met iedereen in de paddock"

Frédéric Vasseur, sinds 2023 teambaas van Ferrari, heeft gereageerd op gesprekken en de mogelijke komst van topontwerper Adrian Newey. In Monaco werd Vasseur door Motorsport.com gevraagd naar of er gesprekken worden gevoerd door Ferrari. "Ik praat met iedereen in de paddock, want we nemen allemaal veel kennis mee." De hele verklaring van de teambaas van Ferrari lezen? Klik hier!

'Mercedes doet Newey enorme aanbieding, Brit twijfelt over Ferrari'

Adrian Newey heeft veel opties als hij op zoek gaat naar een nieuw avontuur. Aston Martin, Williams en Ferrari zijn al bekend, maar er is nu een vierde team bijgekomen dat met een enorm bod de andere drie teams wil overtreffen: Mercedes, zo melden bronnen aan F1-Insider. Lezen hoe het bod van Mercedes in elkaar zit? Klik hier!

Russell over Verstappen bij Mercedes: "Niet voor terugdeinzen"

George Russell heeft gereageerd op de mogelijke komst van Max Verstappen naar Mercedes. De Nederlander, die dankzij de onrust binnen Red Bull Racing en de nieuwe motorreglementen in 2026 dit jaar vaak in verband wordt gebracht met Mercedes, zou volgens de Britse coureur van de Zilverpijlen een nieuwe uitdaging vormen waar hij niet voor zou 'terugdeinzen'. Lezen waarom George Russell de strijd aan wil gaan met Verstappen? Klik hier!

Verstappen en Piquet maken 'klein uitstapje' in een Ferrari

Na de back-to-back weekenden bevindt de Formule 1 zich momenteel in een rustweekend. Het is voor regerend wereldkampioen Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet het moment om er dan ook even tussenuit te gaan en daarvan worden de kiekjes gedeeld op social media. De beelden bekijken van Verstappen en Piquet? Klik hier!

'Aston Martin kijkt verder dan Newey en wil shoppen bij Ferrari'

Aston Martin wordt net zoals Ferrari vaak in verband gebracht met Adrian Newey, maar schaakt op meerdere borden. Zo blijkt nu dat het team van eigenaar Lawrence Stroll ook een poging doet bij Ferrari om Enrico Cardile, technisch directeur van het Italiaanse team, over te nemen, zo meldt Motorsport.com. Lezen wie Aston Martin precies op het oog heeft? Klik hier!

