Lewis Hamilton geeft toe dat F1-coureurs vaak in hun auto moeten plassen tijdens een Grand Prix. De Brit weigert er zelf aan mee te doen, maar kon het één keer tijdens de Grand Prix van Singapore toch niet ophouden.

Hamilton is zoals alom bekend al een paar jaar op zoek naar zijn achtste titel in de koningsklasse, nadat hij in 2020 voor het laatst een titel won. In 2021 was daar Verstappen om zijn reeks aan vier titels op rij te doorbreken, na een spectaculair seizoen met als climax de historische en controversiële GP van Abu Dhabi. Sinds in 2022 het nieuwe tijdperk in F1 is begonnen, heeft Hamilton geen zege meer geboekt en is hij er ook niet echt bij in de buurt gekomen. Teamgenoot George Russell won in 2022 nog wel een race, maar voor Mercedes bleef het daar sinds begin 2022 bij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton grapt over lastigste momenten in W15: "Op dit moment elke seconde"

Hamilton over plassen in de auto tijdens races in F1

Bij Hot Ones op het Youtube-kanaal First We Feast was Hamilton te gast om over veel dingen te praten en tussendoor kip, en dan vooral de saus die erop gaat, te proberen. Daar vertelde hij over een paar opvallende dingen, onder meer over hoe het is om te moeten plassen tijdens een F1-race. Volgens Hamilton overkomt het hem vaak dat hij nodig moet na de race, vooral omdat hij zo gefocust is dat hij vergeet om te drinken. Toch kiest hij er niet voor om in de auto te plassen, iets wat veel andere coureurs volgens Hamilton wel doen. "Ik vergeet meestal te drinken tijdens de race. Maar vrij veel coureurs plassen in de auto, als het goed is. Maar ik kan het gewoon niet opbrengen om het te doen."

OOK INTERESSANT: 'Mercedes doet Newey enorme aanbieding, Brit twijfelt over Ferrari'

Hamilton plaste één keer in zijn auto

Daarna kwam natuurlijk de vraag die Hamilton zelf waarschijnlijk ook wel verwacht had: heeft de Brit zelf een keer in zijn auto en racepak moeten plassen tijdens een race. "Ik heb het één keer gedaan. Het was in Singapore, ongeveer twee of drie jaar geleden. In principe kwam de safety car naar buiten en achter de safety car had ik zoiets van 'Ik ga dood!'. En eerlijk gezegd, als je blaas vol zit met de G-krachten die je te verduren krijgt, is het oncomfortabel. En als je die plas dan aan het ophouden bent, kun je je gewoon niet concentreren op je werk. Dus ik herinner me dat ik probeerde te gaan, en ik moest het echt forceren. Het was echt moeilijk! Gelukkig heb ik het maar één keer hoeven doen."

Gerelateerd