'Verstappen tóch naar Mercedes in 2025?', 'Newey heeft krabbel bij Ferrari gezet in Monaco' | GPFans Recap

Hoewel er dit weekend geen Formule 1-Grand Prix plaatsvindt is er toch weer een heleboel te melden. Zo leek het geflirt tussen Max Verstappen en Mercedes voorbij te zijn, maar zijn er inmiddels toch weer berichten over een mogelijke overstap en dan zelfs in 2025. Het team van Alpine heeft afscheid genomen van Rob White, die al meer dan twintig jaar in dienst van voor de renstal en Esteban Ocon voelt zich de gebeten hond na zijn onderonsje met Pierre Gasly in Monaco en bijt van zich af. Dit is de GPFans Recap van 31 mei.

Onrust bij Alpine dendert door: Fransen zetten ervaren en loyale medewerker op straat

De onrust binnen het team van Alpine blijft de laatste weken maar doorzetten. In Monaco ontstond er weer een relletje tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly, waarbij eerstgenoemde op de schopstoel lijkt te zitten. Op vrijdag is Rob White, die al meer dan twintig jaar bij het team zit, ontslagen door de Franse renstal. De reactie van Alpine lezen? Klik hier!

'Max Verstappen tóch naar Mercedes in 2025?'

Max Verstappen (26) trekt mogelijk toch sneller dan verwacht de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht. Het was al bekend dat Verstappen hoog op het lijstje stond bij het Formule 1-team van Mercedes, maar het leek erop dat een overstap op z'n vroegst in 2026 zou plaatsvinden. Daar is nu verandering in gekomen, want na de F1 Grand Prix van Monaco is de toekomst van Verstappen allerminst zeker, zo meldt F1-Insider. Lezen waarom de geruchten nu ineens toch weer aanwezig zijn? Klik hier!

'Newey heeft in Monaco handtekening onder Ferrari-contract gezet'

Hoewel Auto Motor und Sport onlangs wist te melden dat Ferrari niet meer zitten te wachten op Adrian Newey, heeft voormalig McLaren-monteur, maar inmiddels F1-journalist Marc Priestley, in Monaco juist hele andere signalen opgepikt. Hij heeft vernomen dat Newey in de afrondende fase zit met Ferrari en stelt dat de handtekeningen weleens gezet zouden kunnen zijn. Lezen welke signalen Priestley heeft opgepikt? Klik hier!

Ocon ontdaan over kwetsende berichten na onderonsje in Monaco: "Grove verdraaiingen"

Esteban Ocon heeft zich zondag in Monaco niet populair gemaakt, door teamgenoot Pierre Gasly te toucheren en daar uiteindelijk zelf het slachtoffer van te worden. De Fransman heeft op social media veel kritiek gekregen en reageert op Instagram op die vele berichten. "Er is een heleboel gezegd na afloop van de Grand Prix van Monaco. Hoewel ik veel steun heb ontvangen, ben ik wel ontdaan door de hoeveelheid online misbruik en negativiteit die ik heb ontvangen over mijn karakter, rijstijl, maar ook mijn carrière", zo opent de Alpine-coureur. De hele verklaring van Esteban Ocon lezen? Klik hier!

'Dít is er gebeurd tussen Verstappen en Red Bull waardoor hij tóch wil vertrekken'

Max Verstappen is wederom aan het twijfelen geslagen over zijn toekomst, zo schreven wij vanochtend al op basis van informatie in handen van F1-Insider. De Red Bull-coureur zou na enkele gebeurtenissen in Monaco overwegen om eerder te vertrekken. Het Formule 1-team van Mercedes zou zijn volgende bestemming moeten worden. Wat is er precies gebeurd waardoor Verstappen van gedachten is veranderd? Klik hier!

