De eerste helft van het Formule E-seizoen van 2023/2024 zit er na de E-Prix van Monaco officieel op. Voor De Vries is de eerste seizoenshelft niet verlopen zoals hij van tevoren gewild zou hebben.

De Nederlander is na acht races nog altijd puntloos, net als teamgenoot Edoardo Mortara. Maar als we naar de E-Prix van Monaco kijken, is er wel een positieve ontwikkeling te zien. De Vries wist zich op zaterdag namelijk op P13 te kwalificeren, wat een flinke vooruitgang is ten opzichte van de teleurstellende kwalificaties in Misano. Dit lijkt dan ook een goed voorteken te zijn voor de rest van het seizoen. “Ik ben het met je eens dat dit weekend in zijn geheel positiever was dan Misano”, reageert De Vries na afloop van de race tegenover GPFans. “Helaas konden we het niet helemaal bij elkaar krijgen in de kwalificatie, waardoor we weer een beetje vastzaten in het middenveld. Maar ik deel de observatie dat we er dit weekend iets beter bij zaten dan het afgelopen weekend.”

De Vries kan moeilijk uit problemen blijven in Formule E

De E-Prix van Monaco verliep mede door een flink aantal incidenten ontzettend chaotisch. Het was voor de coureurs belangrijk dat ze uit de problemen bleven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gevraagd hoe moeilijk het is om uit de problemen te blijven lacht De Vries: “Had ik het antwoord maar.” Volgens de Nederlander voelde de race meer als een kart-race dan iets anders. “Ik weet het echt niet; ik heb er geen antwoord op. Net vroeg mijn PR-dame hetzelfde en ik heb er oprecht geen antwoord op. Het lijkt erop dat hoe agressiever je bent, hoe meer het je oplevert. Het is een soort risk versus reward, wat je moet nemen om posities te pakken. Maar als je auto schade heeft, dan pakt het ook niet goed uit. Ja het is een manier van racen die ik niet zo goed ken”, concludeert de coureur uit Sneek.

De Vries eens met kritiek Frijns

Robin Frijns liet na de E-Prix in Monte Carlo optekenen dat de problemen zich niet alleen in Monaco voordoen. De Vries is het met hem eens. “Klopt, die [gedachte] deel ik.” De Vries is net als Frijns van mening dat de Formule E iets moet veranderen, maar hij heeft geen idee wat dat precies moet zijn. “Ik heb de oplossing niet.” Geopperd dat de race in Monaco meer een soort Mario Kart-wedstrijd leek dan iets anders, kan de Nederlander niet anders dan ja knikken. “Ik begrijp het helemaal en eigenlijk deel ik je observaties en mening.”

